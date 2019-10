Tony Hernández "de buen ánimo y seguro" en el cuarto día de juicio, según su defensa

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- A través de un comunicado oficial, la defensa del hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado aseguró que su cliente está tranquilo, de buen ánimo y seguro, de cara al cuarto día del juicio que se le sigue en Nueva York, acusado de narcotráfico a gran escala.

"Hoy se reinicia, en su cuarto día, el juicio contra nuestro cliente Juan Antonio Hernández Alvarado en una corte de Nueva York", comienza el escrito de la defensa de "Tony", como es conocido en el ámbito político nacional.

"Tony" Hernández, de 41 años de edad, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, se encuentra guardando prisión en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos, mientras se le sigue el juicio donde la defensa espera sea declarado inocente, pues aseguran que las declaraciones de los testigos que lo señalan "están basándose en alegatos inventados, mentiras, incongruencias, odio y venganza por parte de testigos cooperantes de la Fiscalía".

Aquí el comunicado íntegro de la defensa de "Tony"

Hoy se reinicia, en su cuarto día, el juicio contra nuestro cliente Juan Antonio Hernández Alvarado en una corte de Nueva York.



Juan Antonio se encuentra de buen ánimo, seguro, confiado en Dios y convencido de que hoy se seguirá demostrando su estado de INOCENCIA.



Juan Antonio, desde su arresto el 23 de noviembre de 2018, se declaró NO CULPABLE y decidió enfrentar este juicio con valentía y determinación hasta limpiar su nombre.



Hoy se conocerán declaraciones de Darío Euraque, un miembro de la izquierda radical y del partido Libre de Manuel Zelaya Rosales, activista antigobierno, enemigo acérrimo de los Estados Unidos a quien considera un imperio injerencista. Es testigo de la fiscalía en condición de analista.



Además comparecerá el exalcalde de El Paraíso, Copán y líder del cartel de los Hermanos AA, Alexander Ardón.



Han transcurrido tres días de un juicio SIN PRUEBAS contra Juan Antonio, basándose en alegatos inventados, mentiras, incongruencias, odio y venganza por parte de testigos cooperantes de la Fiscalía.



Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, confesó el viernes pasado ser un peligroso criminal, quien mató a sangre fría a una niña de 3 años inclusive. Estos son los criminales que ahora negocian una reducción de sus penas.



Hoy seguramente conoceremos más de lo mismo.



El testimonio de un exalcalde excéntrico que según las autoridades estadounidenses construyó un imperio económico producto del tráfico de drogas a gran escala.



Ardón es un cabecilla del narcotráfico que corrió la misma suerte: enfrentar la extradición o pactar su entrega una vez que sus sucios negocios no prosperaron más porque desde el año 2014 Honduras este es un territorio hostil para el narcotráfico.



Alexander Ardón no tuvo cabida ni en el movimiento político ni en el gobierno actual y su hermano Hugo Ardón, de inmediato fue separado del Fondo Vial al comprobarse sus nexos con el crimen organizado transnacional.



El jefe del cartel de los hermano AA fue acusado por la Corte de Nueva York de Estados Unidos el 23 de enero de 2019 y dos semanas después, el 4 de febrero, se entregó a las autoridades de ese país en Guatemala.



Durante los 10 días pactados para su entrega, seguramente preparó su venganza, escondió sus bienes y negoció la seguridad y estabilidad de su pareja y sus hijos.



Como defensa seguiremos vigilando que en el juicio se garantice el DEBIDO PROCESO y el principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Linchamiento social NO es justicia.



Reiteramos: Juan Antonio es víctima de una GRAN CONSPIRACIÓN gestada por los poderosos excabecillas del narcotráfico en Honduras. Todos quieren venganza y reducir las condenas que hoy enfrentan.