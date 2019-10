Una confusión en Facebook influyó en abominable crimen contra tres niños en El Corpus, Choluteca

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.- Una “inofensiva” conversación en la red social de Facebook hace dos meses desencadenó una de las peores tragedias pasionales registradas en el país.

Tres angelitos inocentes se convirtieron en las víctimas de los retorcidos celos de su padre, quien se descontroló cuando le dijeron que su pareja se había casado con otro hombre en España. Ella viajó hace dos años al país europeo para buscar un mejor futuro para sus niños y para su esposo que residían en la comunidad La Fortuna, en El Corpus, Choluteca.

Sin embargo, los tres niños fueron envenenados por su progenitor y después de eso se quitó la vida al estar cegado por los celos. Óscar Blanco (30) obligó a punta de faja a sus hijos a beber una malteada, la cual tenía una dosis del herbicida gramoxone que es altamente tóxico para consumo humano y luego él la ingirió. Los niños fueron identificados como Eduardo Blanco (11), Maynor Blanco (9) y Óscar Blanco (6).

Todo se derivó porque hace dos meses Yohana Elizabeth Maradiaga Zepeda (27), mamá de los niños, actualizó su perfil de Facebook.

En el apartado que corresponde a su situación sentimental ella colocó “Casada”. De inmediato, eso fue malinterpretado por una prima de ella que le comentó: “Que sea muy feliz”.

Ante la felicitación, Yohana respondió: “Gracias, prima, pero no me he casado aquí (España)”. Prima: “¿Cómo? Y ahí (estado) no dice pues que ya se casó”. Yohana: “No usted, fue que puse que soy casada nada más”.

“Pero no es cierto, si ya estoy casada con el padre de mis hijos”. Prima: “Vaya pues, que bueno entonces, pues discúlpeme”. “Por ser sacona y meterme en lo que no me interesa”. Yohana: “No pasa nada, prima, no me he casado con nadie aquí porque estoy casada en Honduras”, se lee en los comentarios del perfil de Elizabeth Zepeda que ayer fue eliminado.

Presuntamente, el jueves una vecina le mostró a Óscar el cambio del estado sentimental de su pareja en Facebook y le dio a entender que ella ya se había casado y que lo traicionó. Esto provocó un desequilibrio mental y emocional en el hombre que tomó la fatal decisión de conseguir el gramoxone para hacer sufrir a Yohana asesinando a sus hijos la noche del viernes. Horas antes de cometer el crimen, el hombre se fue a despedir de su madre, quien está interna en el Hospital del Sur por una enfermedad, contó don Carlos Maradiaga, abuelo de las infortunadas criaturas.

Esta es la conversación que tuvo la mamá de los niños con su prima en Facebook.



Conmoción

Toda la comunidad, el municipio, el departamento y toda Honduras lamenta la partida de los tres niños, pues ellos no tenían la culpa de los problemas de sus padres. Los abuelos maternos, demás familiares y pobladores de La Fortuna le dieron cristiana sepultura a los tres cuerpos. Ellos lloran esa tragedia y aseguran que se dio por un “chisme”, pues ella no le falló a su marido.

EL HERALDO trató de hablar con la madre de los niños a través de Facebook, pero no se obtuvo respuesta.

