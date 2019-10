Olimpia sorprende en Comayagua y le gana el clásico 1-2 a Motagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- Con goles de Matías Garrido y Jorge Benguché, el Olimpia de Pedro Troglio se impuso este domingo a Motagua en el clásico por la fecha 13 del torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

Matías Garrido puso a ganar a los Leones desde los 27 minutos tras haber vencido a Jonathan Rougier con un tremendo lanzamiento de larga distancia.

Marcelo Estigarribia fue el encargado de anotar el gol del Ciclón al 44', un minuto antes de que se cumpliera el final de la primera mitad, tras recibir un centro magistral de su compatriota argentino, Matías Galvaliz.

Pero el fornido atacante hondureño Jorge Benguché fue el encargado de darle el gol del triunfo a su equipo. El Toro anotó a los 51 minutos y su tanto bastó para que los Leones se llevaran los tres puntos en este esperado clásico que se trasladó hasta Comayagua.

VEA: La hermética llegada del Ciclón al estadio de Comayagua (FOTOS)

El duelo comenzó a las 4:00 de la tarde y se disputó en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.



Para este encuentro solamente se permitió el ingreso de afición local, es decir, de Motagua, puesto que era considerado un partido de alto riesgo, a raíz de los enfrentamientos del pasado sábado 17 de agosto que dejaron un saldo de cuatro muertos y más de una decena de heridos en las afueras del Estadio Nacional de Tegucigalpa en el fallido clásico por la fecha seis.

Motagua y Olimpia miden fuerzas en Comayagua en el duelo por la jornada 13 del Apertura 2019 de la Liga Nacional. (Foto: Ronal Aceituno / EL HERALDO)



Cinco anillos de seguridad policial, conformado por 800 policías, se ubicaron en las inmediaciones del estadio, esto como medida de las autoridades para evitar disturbios de las aficiones.

No obstante, la barra motagüense pidió a la Ultra Fiel, afición de Olimpia, no presentarse este día al recinto deportivo para avitar enfrentamientos. En ese sentido, horas antes del duelo la barra de Olimpia confirmó que no se presentaría a apoyar a su equipo.

ADEMÁS: Bajo extrema seguridad, así llegó Olimpia al Carlos Miranda (FOTOS)

Duelo de entrenadores

Esta fue la primera vez que los dos entrenadores argentinos Diego Vazquez y Pedro Troglio se vieron las caras en un clásico, puesto que en la jornada 6 no se pudo disputar el partido a causa de los disturbios.



Tras este resultado, Motagua se queda con 25 puntos en la tabla y baja a la tercera posición; por su parte, Olimpia sube al segundo lugar al llegar a 26 puntos. Su objetivo es el liderato.

Alineaciones

Motagua: Jonathan Rougier, Denil Maldonado, Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Omar Elvir, Sergio Peña, Reinieri Mayorquín, Matías Galvaliz, Wilmer Crisanto, Roberto Moreira y Marcelo Estigarribia.

Técnico: Diego Vazquez.

Olimpia: Harold Fonseca, Ever Alvarado, Johnny Leverón, Jonathan Paz, German Mejía, Matías Garrido, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda, Jorge Benguchê y Jerry Bengtson.

Técnico: Pedro Troglio.

LE PUEDE INTERESAR: Las bellas chicas motagüenses presentes en Comayagua