¡Amargo adiós! Entierran a los tres niños envenenados por su padre en El Corpus, Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.- Las lágrimas caían, el llanto era la triste música que se escuchaba este domingo al despedir a los tres pequeños a quienes su padre negó el derecho a la vida, envenenándolos con un herbicida.

Hoy, La Fortuna, El Corpus, Choluteca, amaneció bajo un manto de luto y consternación al enterrar- en un cementerio de la misma localidad- a estos tres angelitos que ya descansan en el cielo.

Desde muy tempranas horas, familiares y amigos cargaban en sus hombros los féretros blancos por las misma calles donde alguna vez Óscar Eduardo Blanco (11), Maynor Josué Blanco (9) y Óscar Efraín Blanco (6) transitaron llenos de ilusiones y sueños.

Familiares dan el último adiós a los tres niños asesinados en El Corpus, Choluteca.



Una larga fila de personas acompañaban a los dolientes. Sus rostros emanaban tristeza, desolación y más aún... la incredulidad de que un padre pudiese envenenar a sus hijos por un supuesto "chisme" pasional.

Y es que 24 horas han pasado desde que Óscar Efraín Blanco de 30 años de edad, velado en Tapaire, Choluteca, pero residente en La Fortuna, tomó la nefasta decisión de asesinar a sus tres hijos luego que presuntamente conociera que su esposa, quien hace un año viajó hacia España, tenía otra pareja sentimental.

Hechos

Se conoció que el padre obligó con la faja en la mano a que sus hijos se tomaran unas malteadas que él había preparado, a las que les agregó una fuerte dosis del herbicida gramoxone.

El veneno rápidamente hizo efecto y los tres menores perdieron el conocimiento y fallecieron en la cama.

Minutos después, el hombre se tomó una malteada y se desplomó sobre sus hijos ya muertos. Minutos antes le puso llave a las puertas de su casa de habitación para que nadie pudiera entrar.

Madre: "No soporto este dolor que siento"

La historia remece a toda la comunidad de La Fortuna. Mientras la madre de los pequeños, Elizabeth Zepeda actualmente en España, dice estar destrozada y no poder soportar el dolor de haber perdido a sus pequeños a quienes dejó al cuidado de su pareja.

"Hijos míos me dejan un vacío enorme en mi corazón. No sé cómo voy a poder vivir sin ustedes, mi vida sin ustedes no será la misma ¿Qué voy hacer sin ustedes cuando regrese (de España) y saber que nunca los volveré a ver", fue el desgarrador mensaje que publicó la madre de los pequeños a través de su cuenta de Facebook y que este domingo eliminó.

Pese a la tragedia, Elizabeth Zepeda indicó que no regresará a Honduras. "El dolor tan grande que siento es no poder estar a su lado, sin ustedes para qué quiero salir adelante, no soporto este dolor que siento", dijo en el mensaje donde cada palabra reflejaba el dolor, que solo una madre puede sentir.

Según familiares, la madre de los pequeños cruzó el Atlántico en busca de mejores oportunidades para sus hijos, pero jamás imaginó que eso implicaría perder el sueño de verlos crecer.