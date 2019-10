Artículo de Octavio Carvajal: Bufón empolvado

Octavio Carvajal

Sin duda que Salvador Nasralla, excandidato presidencial, no solo causa polémica aquí, también es noticia por sus delirios y desatinos bucales fuera de esta zona. Nasralla fue invitado al programa del polémico periodista peruano Jaime Bayly, quien, según dijo, se le vendió como un hombre “serio”, pero tiene la cara llena de “polvos”.

Nasralla y Bayly se vieron las caras el 16 de septiembre pasado. “Esta noche -indicó Bayly- ha venido un gran político hondureño que es Salvador Nasralla…”. Pidió un aplauso para él y repitió “bienvenido, bienvenido”. De inmediato, Nasralla respondió: “Jaime, muchas gracias, he visto por muchos años tu programa, felicitaciones y encantado de estar aquí”.

Cariños

Tras breves halagos mutuos, Bayly le preguntó: “¿El presidente hondureño, Hernández, es un demócrata o un dictador?”. A lo rayo, Nasralla cantó: “Es un dictador con toda seguridad”. “El señor de la televisión” indicó que JOH ganó con dolo las elecciones internas del Partido Nacional y, luego, falseó las

generales de 2013.

Ese año, sostuvo, “perdió” con su otrora Partido Anticorrupción porque “me hicieron fraude...y como no tenía representantes en todo el país se repartieron mis votos los otros partidos; me hicieron fraude y no tenía cómo demostrarlo porque ellos, el Partido Nacional, Liberal y Libre, se repartieron mis votos”.

Para Nasralla, él ganó en los comicios, pero a la hora de contar salía en “cero” casi en todo el país, a excepción de Cortés, donde arrasó con los sufragios. Aquí, reiteró, logró que 16 de sus candidatos a diputados fueran los más votados. Dijo que lo llamaban de todos lados y le decían “aquí ganó todas las mesas, pero en el resultado electrónico salía

cero, cero”.

JOH y “Mel”

Le dijo a Bayly que batió con un millón sesenta y seis mil votos contra un millón de JOH. “Me lo confesaron informalmente, Hernández y el otro candidato ‘Mel’ Zelaya, que cómo iba a ganar las elecciones si no tenía estructuras en todo el país”. Nasralla sostuvo que Hernández Alvarado no es un presidente constitucional porque hizo “trampa”. Finalizó el cotorreo y días después Bayly acusó a Nasralla de ser un mentiroso, con un ego robusto, similar al argentino, pero hondureño, hijo de una chilena. El peruano Jaime Bayly -radicado en Miami- creyó, según dijo, a lo cándido, que el expresidencial no era de izquierda, que no validaba a la “repugnante dictadura

de Caracas”.

Bayly expuso que, en medio de sus dislates, televidentes perspicaces, memoriosos, lo corrigen y lo educan. Uno de sus seguidores, dijo, le envió un video donde Nasralla defiende a capa y espada a Nicolás Maduro, al punto de no verlo un dictador ni un ogro para Venezuela, siendo

un “matarife”.

“Me arrepiento de haber tratado caballerosamente a este encubierto, soterrado, aliado de Maduro”, refutó. A su retorno a Honduras Nasralla acusó a Bayly de venderse con JOH. Bayly, en su más fresco evento, expresó que Nasralla era un “arlequín empolvado; me llevo la peor impresión de usted y la próxima vez que tenga la osadía de venir a echarse polvitos a mi programa, le voy a dar un revolcón que no se va a olvidar de mí”.