"No soporto este dolor que siento": Madre de tres menores envenenados por su padre en El Corpus, Choluteca

EL CORPUS, CHOLUTECA.- La kilométrica distancia hace aún más profunda la tristeza y consternación de la hondureña Elizabeth Zepeda, quien recibió, en España, la nefasta noticia de haber perdido a sus tres pequeños hijos.



Y es que la vida de los menores Óscar Eduardo Blanco Maradiaga (11), Maynor Josué Blanco (9) y Óscar Efraín Blanco (6), fue arrebatada por su propio padre Óscar Efraín Blanco (30) quien tomó la fatal decisión de envenenarlos y luego atentar contra su vida, dejando así a una madre con el alma rota y sin sus tres pequeños.



El trágico hecho ocurrió a tempranas horas en El Corpus, Choluteca. La noticia ha embargado de luto y dolor a los pobladores tras enterarse que el hombre junto a sus tres vástagos quedaron inertes sobre una cama.



"Hijos míos me dejan un vacío enorme en mi corazón. No sé cómo voy a poder vivir sin ustedes, mi vida sin ustedes no será la misma ¿Qué voy hacer sin ustedes cuando regrese (de España) y saber que nunca los volveré a ver", fue el desgarrador mensaje que publicó la madre de los pequeños a través de su cuenta de Facebook.



"El dolor tan grande que siento es no poder estar a su lado, sin ustedes para qué quiero salir adelante, no soporto este dolor que siento", dijo en el mensaje donde cada palabra reflejaba el dolor, que solo una madre puede sentir.

Según familiares, Elizabeth cruzó el Atlántico en busca de mejores oportunidades para sus hijos y familia sin imaginar que eso implicaría jamás volver a ver a los frutos de su vientre.

Y es que de acuerdo con testimonios, en un desenfrenado ataque de celos, el hombre determinó agregar herbicida a una bebida de los niños con el propósito de matarlos, posteriormente se suicidó.

