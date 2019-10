Trump arremete contra investigación en Twitter

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump lanzó el sábado una andanada de tuits, quejándose de la averiguación en torno a evidencias de que presionó al gobierno de Ucrania para que investigue a uno de sus más prominentes adversarios políticos.



"¡Este es un fraude contra el pueblo estadounidense!", escribió el mandatario cuando viajaba a su campo de golf en Virginia.



La investigación se profundizó el viernes cuando la Cámara de Representantes le envió al secretario de la presidencia, Mick Mulvaney, una carta informándole que deberá presentar obligatoriamente documentos que hasta ahora se ha negado a entregar.



La medida coronó una turbulenta semana en que se agravó la pugna de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y todavía faltan más revelaciones de documentos y testigos.

Trump recibió el apoyo de su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien desestimó las acusaciones de que Trump ha estado presionando a Ucrania y a China para que investiguen a adversarios políticos. Pompeo dijo que las denuncias “no son más que un juego tonto”.



“El presidente tiene todo el derecho de mantener estas conversaciones”, dijo Pompeo a la prensa en Grecia.



Insistió en que se trató de gestiones aceptables y responsables para combatir la corrupción, y para garantizar que gobiernos extranjeros están usando apropiadamente el dinero otorgado por Estados Unidos.



“Se ha sugerido, de alguna manera, que sería inapropiado que el gobierno de Estados Unidos realice este tipo de actividades, y yo creo que es todo lo contrario”, dijo Pompeo.



Las denuncias se centran en que Trump pidió a gobiernos extranjeros investigar al ex vicepresidente Joe Biden, quien se perfila como posible contrincante de Trump en las próximas elecciones. En Estados Unidos es ilegal pedirle a un gobierno extranjero ayuda para fines electorales.

Trump, quien califica de “perfecta” su llamada telefónica con el presidente de Ucrania, anunció el viernes que no cooperará con la investigación del Congreso, aunque al mismo tiempo reconoció que los demócratas tienen los votos suficientes en la cámara baja para proceder. Aun así, vaticinó que esa medida será contraproducente para los demócratas en las urnas.



Los demócratas acusaron a Trump de estar cayendo por “una vía de desobediencia, obstrucción y encubrimiento”. Advirtieron que negarse a cooperar con el Congreso es por sí mismo “evidencia de obstrucción” y un delito punible con la impugnación.



El Congreso investiga las gestiones de Trump para que otros gobiernos investiguen al ex vicepresidente Biden y su hijo Hunter. Según el testimonio del denunciante anónimo que presentó su queja al Congreso, Trump trató de usar la asistencia militar como chantaje para obligar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, a ceder.



“Lamentamos profundamente que el presidente Trump nos ha colocado a nosotros y a la nación entera en esta posición, pero su conducta no nos dejó otra opción", escribieron tres demócratas, todos presidentes de comisiones en la cámara baja: Elijah Cummings, Adam Schiff y Eliot Engel.

