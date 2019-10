Conclusiones de la defensa de Tony Hernández en tercer día de juicio: "Mentiras, más mentiras y cero pruebas"

Fuimos claros desde el principio. Estos narcos y criminales iban a llevar novelas con guiones muy arreglados y sobredimensionados pero absurdos e incongruentes.



• Quiero ser claro: al tercer día de juicio NO SE HA PRESENTADO NI UNA TAN SOLA PRUEBA CONTRA MI CLIENTE JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ.



• Este testigo fue interrogado sobre los 140 mil kilos traficados y ni siquiera supo responder que hizo los millones y millones obtenidos en ganancia.



• Si esto supuso 190 millones de dólares, la Defensa preguntó ¿dónde está ese dinero?



• El Rojo no tuvo respuesta.



• El juez tuvo que intervenir y exigir que respondiera la pregunta.



• "El rojo" contesta que sólo tiene registro de haber movido 5 millones, es decir, se contradijo en su declaración inicial... La suma no dio... El show se cae.



• Vimos a un testigo contestando mecánicamente las preguntas, seguramente de acuerdo a lo pactado con la fiscalía.



• Y las preguntas de la defensa, que era sólidas y directas, de inmediato lo pusieron nervioso solicitando una y otra vez que le repitieran la pregunta.



• Como defensa seguiremos exigiendo un juicio justo, en el que se identifiquen bien las mentiras y las declaraciones falsas y sin pruebas.



• Juan Antonio se ha declarado inocente, esta enfrentando un juicio con valentía para limpiar su nombre. Creemos en su estado de INOCENCIA y aceptaremos lo contrario solo si es vencido en juicio justo.



• En estos tres días ha sido evidente el afán de VENGANZA. Pero el linchamiento social no ES JUSTICIA.