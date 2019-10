Pepe Lobo: "No he sido, ni soy socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Ante las falsedades de delincuentes que tratan de reducir su condena en USA, reafirmo que no he recibido dinero" de ningún narcotraficante, escribió este viernes el expresidente Porfirio Lobo Sosa en su cuenta de Twitter.



Las declaraciones las brinda luego que este viernes AP publicara un cable donde se detalla el testimonio de Víctor Hugo Díaz Morales, más conocido como "El Rojo", durante el tercer día de juicio contra Juan Antonio "Tony" Hernández en una Corte de Nueva York.

En dicha comparecencia, El Rojo vincula a Pepe Lobo de recibir soborno por parte del narcotráfico para financiar su campaña.

"Ante las falsedades de delincuentes que tratan de reducir su condena en USA reafirmó que: No he recibido dinero, no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente. Al finalizar el juicio, listo para Conferencia de Prensa", es el mensaje textual del exmandatario nacionalista en su red social.

El narcotraficante hondureño que coopera con la fiscalía de Nueva York aseguró en una corte federal de Manhattan que en 2009 contribuyó con 100,000 dólares a la campaña presidencial de Porfirio Lobo (2010-2014) y la reelección a diputado de Juan Orlando Hérnández, actual jefe de Estado de Honduras.





