El Pentágono cooperará con el Congreso en investigación de destitución a Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla después de firmar una orden ejecutiva sobre Medicare en el Sharon L. Morse Performing Arts Center el 3 de octubre de 2019, en The Villages, Florida. Fotos: Agencia AP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Pentágono anunció este jueves que se prepara a cooperar con el Congreso en la investigación de destitución del presidente Donald Trump, acusado de haber bloqueado un contrato de armamento para presionar a Ucrania con fines electorales.



"Hoy, el consejero jurídico del departamento (...) ordenó a todas oficinas del Departamento de Defensa que se le remitieran todos los documentos y archivos correspondientes, con el fin de que sean archivados y revistos", declaró Jonathan Hoffman, un vocero del Pentágono, en una rueda de prensa.

Esta decisión fue tomada a título preventivo y no bajo presión de los legisladores demócratas que conducen la investigación sobre la destitución de Trump, precisó el portavoz.



"Entiendo que se trata de una práctica relativamente corriente cuando existe un fuerte interés del Congreso o del inspector general sobre un tema: el departamento toma medidas preventivas para asegurarse que los datos estén disponibles", agregó. "Para mí, se trata de una medida relativamente de rutina pero preventiva".



Hoffman señaló que el secretario de Defensa, Mark Esper, no participó en la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y su par ucraniano Volodimir Zelenski, en la que el estadounidense pide a su interlocutor un "servicio", cuando el ucraniano le comunica que quiere comprar lanza misiles antitanques Javelin.



"El secretario tiene una agenda muy cargada", declaró el vocero. "No pasa sus días escuchando las llamadas telefónicas de los demás".

El gobierno estadounidense validó el jueves la venta de 150 misiles y 10 lanza misiles Javelin a Ucrania por unos 39,2 millones de dólares.