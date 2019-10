Abogado de El Chapo: "No hay testimonio de que haya sobornado al presidente hondureño"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Uno de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán negó este miércoles que su defendido haya dado un millón de dólares al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de su hermano, Tony Hernández, quien es enjuiciado en Estados Unidos.



Luego de la acusación que hicieron los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, en el caso contra el exdiputado hondureño Tony Hernández, al señalar que el narcotráfico financió la campaña del gobernante actual, la reacción por parte del cuerpo de defensores del capo mexicano no se hizo esperar.



"No hay ningún testimonio de que El Chapo Guzmán haya sobornado al presidente hondureño", dijo Jeffrey Lichtman a New York Post.



"En todo caso, uno de los testigos del gobierno (estadounidense) y su gran grupo de cooperadores lo hicieron", agregó en referencia al supuesto soborno millonario.



Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años a principios de 2019, y actualmente se encuentra en la prisión "supermax" de Colorado, Florence.

LEA: Diez momentos clave en el primer día de juicio contra Tony Hernández



De acuerdo a lo revelado por New York Post, el abogado manifestó que esas declaraciones no se revelaron durante el juicio de Joaquín Guzmán.



Lichtman enfatizó que al no llamar a los cooperantes al juicio de Guzmán es por que les falta credibilidad.



“¿Por qué no se reveló esto durante el juicio de El Chapo? Es falso. El gobierno (de EE.UU.) está confundiendo a El Chapo con uno de sus muchos testigos cooperantes a los que no llamaron en el juicio, por una razón. Porque le faltaba credibilidad”, dijo Lichtman.

Por su parte, Juan Orlando Hernández también calificó de falsas tales acusaciones.

LEA: ¿Fiscal acusó a JOH de recibir soborno de 'El Chapo'? Esto dice la transcripción