Hermano de Tony Hernández: "Fiscal no presenta ninguna evidencia"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- "El fiscal no presentó ninguna evidencia" en el primer día de juicio por narcotráfico contra Tony Hernández, aseguró a medios su hermano, Amílcar Hernández, al termino de la audiencia celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

"El fiscal no presentó ninguna evidencia, ningún papel, no presenta nada, más que ligar la figura del presidente (...) no he visto ninguna evidencia", expresó Hernández, uno de los dos hermanos del exdiputado que estuvieron presentes en el proceso.

El primer día del juicio contra el excongresista, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, consistió en la lectura de los cargos, una exposición breve tanto de la Fiscalía y la defensa, y la selección del jurado -conformado por 12 propietarios y seis suplentes-.

Duranta la presentación del fiscal Jason Richman se dieron explosivas declaraciones al asegurar que el presidente de Honduras recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán.

Vea además: ¿Quién es Tony Hernández y por qué su juicio desata una tormenta política en Honduras?

Al respecto, el hermano del acusado dijo que "resulta bastante notorio que el fiscal en su exposición entró a hacer dos argumentos, pero que no los soportó con evidencia alguna".

Uno de esos puntos se refiere a la vinculación con el narcotraficante mexicano.¿"Cómo podían percibir la exposición del fiscal cuando no aportaban ningún elemento de evidencia?", cuestionó el hermano del imputado.



"El señor juez fue enfático en la orientación a los miembros del jurado que se concentraran en la presentación de evidencia, más que en la presentación de comentarios que no fueran apoyados por evidencia", recalcó.

Amílcar Hernández también dijo a la AFP que las denuncias de varios "criminales" presos en Estados Unidos que serán testigos en el juicio "son efecto del combate a la narcoactividad" del presidente.

Asimismo, mantuvo la misma postura ya planteada por la familia Hernández un día antes: "Yo esperaría que Juan Antonio Hernández, el veredicto sea de 'no' culpabilidad"

De interés: Ascenso y caída de Tony Hernández (cronología)