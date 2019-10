EN VIVO: Barcelona está perdiendo 0-1 ante Inter de Milán en Champions League

BARCELONA, ESPAÑA.- El FC Barcelona recibe este miércoles al Inter de Milán en el Camp Nou. El duelo es el correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League.



El equipo catalán mide fuerzas ante la escuadra italiana en el juego programado para la 1:00 de la tarde, hora de Honduras.



Los delanteros del Barcelona Leo Messi y Ousmane Dembelé, que volvieron a entrenarse el lunes tras unos problemas musculares, entraron este martes en la convocatoria para el partido contra el Inter de Milán el miércoles en la Liga de Campeones, aunque está por ver si salen de inicio o tienen minutos.



El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, los ha incluido en el grupo de 20 jugadores para el encuentro, pero advirtió poco antes en rueda de prensa que no iba a "correr ningún riesgo con ellos".



"Ayer Ousmane hizo sólo la primera parte, muy poco. Vamos a ver si puede hacer un poco más hoy", declaró Valverde en rueda de prensa.



"Y Leo hizo medio entrenamiento, un poco más de medio entreno, vamos a ver si puede terminarlo, no sé si al final podremos contar con ellos o no", aseguró, añadiendo que "lo que no vamos a hacer es correr ningún riesgo".



El argentino sufrió una elongación en el muslo izquierdo la pasada semana en el partido de Liga contra el Villarreal (2-1), mientras que el francés sufrió una contractura en la pierna izquierda en un entrenamiento el viernes. Ninguno de los dos jugó el sábado en la victoria del Barcelona en el campo del Getafe en Liga (2-0).