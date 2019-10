Calendario de agua para la primera quincena de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-No hay esperanza para que durante la Semana Morazánica se mejoren los horarios de suministro de agua potable.



Así lo informaron las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), pues el nivel de las represas no permite esta mejora.



Lo que se puede apreciar es una leve mejora en algunas partes altas de la ciudad, pues con el desplazamiento de un nutrido grupo de la población a otros sectores del país, el vital líquido puede llegar con más facilidad a las zonas que por su ubicación no alcanzaba a llegar.

Niveles y trasvase

A pesar de que el embalse Los Laureles se encuentra en más del 70% de su capacidad, la represa La Concepción apenas reporta el 23% de su nivel máximo.



Carlos Hernández, titular de la División Metropolitana del SANAA, informó que en los próximos días se elevará la cortina de Los Laureles con el fin de evitar que se desperdicie el agua una vez que alcance su nivel máximo.

EL HERALDO facilita el calendario para la primera quincena de octubre, pero algunos horarios y fechas pueden variar, sobre todo en aquellos lugares donde la administración depende de los patronatos y juntas de agua -y puede ser hasta de un mes el promedio-.



Solo tienes que escribir el nombre de tu barrio o colonia en la casilla para que te aparezca el horario.