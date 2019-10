Ricardo Álvarez: “Me siento en la llanura, me han hecho a un lado”

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ricardo Álvarez se desliga cada vez más del gobierno del cual forma parte como uno de sus designados presidenciales, ¿pero por qué lo hace? “Estoy en la llanura, no soy ni seré parte de este gobierno”, dijo el exalcalde capitalino.

Esta es la entrevista concedida a EL HERALDO.

¿Por qué esta vez no lo están acompañando líderes que en el pasado estuvieron en su movimiento?

No ha pasado nada. El partido tiene tres movimientos con liderazgos distintos: uno liderado por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y la nuestra, que no es oficialista y con un proceso de inclusión.

¿Cuántos departamentos y municipios usted ya tiene estructurados?

El movimiento Salvemos Honduras tiene una ventaja, haber participado en elecciones internas en el 2011 y han quedado vigentes muchos liderazgos. Estoy en los 18 departamentos organizado.

¿Está de acuerdo con que se instale en las elecciones generales el lector de huellas digitales?

Debemos hacerlo desde las internas, es fundamental que para que los partidos se mantengan unidos haya garantías en las internas de que van a ser transparentes. Yo ya viví una experiencia que no quiero que nadie la vuelva e vivir en la elección interna de 2011.

La presidenta del CNE dijo que es imposible adelantar las primarias, ¿usted qué opina?

Estoy en desacuerdo con que se diga que no se puede adelantarlas, sí se puede participar con la tarjeta de identidad actual, lo que necesitamos es buscar procesos que nos garanticen la transparencia.

Debemos tener un miembro adicional del partido en la mesa, que sea un ciudadano que venga de las universidades, de los gremios, para que sea un veedor del proceso. Adelantar las elecciones para noviembre de 2020 lograría garantizar que si hay fallas en el proceso tengamos un año para corregirlas.

¿Está usted de acuerdo con la segunda vuelta electoral?

Sí, estoy de acuerdo con una segunda vuelta, pero en la que todos los partidos que saquen arriba del 20% tengan derecho a participar.

¿Es cierto que usted no se considera parte de este gobierno?

Me siento en la llanura durante los últimos seis años. Trabajé por unificar a mi partido y no me arrepiento. Pero el pueblo sabe que me han hecho a un lado, que nunca fui parte de este gobierno y ya no lo seré.