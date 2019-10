EEUU baja alerta de viaje a El Salvador tras acuerdo migratorio

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos moderó este martes la advertencia para viajeros hacia El Salvador, después de que ambos países firmaran un acuerdo sobre el asilo para frenar la migración irregular.



Según el boletín divulgado este martes, en una escala de cuatro, con el máximo siendo una alerta de "No viajar", El Salvador tiene nota dos, con la recomendación de moverse con una mayor cautela, pero con una advertencia de hay crímenes violentos y presencia de pandillas.



Desde Washington, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró la noticia.



"Hace algunos años, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo. Ahora no sólo ya no lo somos sino que hemos reducido el crimen en un 60% en menos de tres meses", dijo Bukele en un foro empresarial.



Bukele - que asumió el 1° de junio - considera que esta noticia es un "reconocimiento" y dijo que esto va a duplicar el turismo.



Hace diez días, El Salvador firmó un acuerdo de asilo con Estados Unidos para frenar la migración irregular, en el marco de una política para acercarse a Washington y en un momento en que el gobierno de Donald Trump cerró otros pactos similares con Guatemala y Honduras.



Queremos tener la "mejor relación posible con Estados Unidos", dijo Bukele este martes ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, después de que la semana pasada durante la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York, el mandatario se reunió con Trump y celebró durante el encuentro la sintonía entre ambos.



En el boletín del Departamento de Estado, se advirtió a los turistas que eviten caminar o conducir en la noche, que no se resistan a los atracos callejeros y que estén especialmente alertas cuando concurran a bancos o cajeros automáticos.



Transcurridos tres meses de gobierno de Bukele, el promedio de homicidios diarios en El Salvador fue de 4.2 víctimas, frente a un nivel de diez registrado en mayo.



Tras el anuncio del acuerdo varias organizaciones criticaron la medida.



"El Salvador ni siquiera puede garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos", dijo el ONG humanitaria Médicos Sin Fronteras.