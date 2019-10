Tony Hernández, el exdiputado cuyo juicio por narco desata una tormenta política en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "¿Desde cuándo has participado en el narcotráfico? Y no digas que solo te han invitado", le preguntó uno de los agentes antinarcóticos estadounidenses a Juan Antonio Hernández Alvarado, más conocido como Tony Hernández, al ser detenido en Miami, Estados Unidos.

“Yo no he participado, yo no he tenido ninguna ganancia de eso”, respondió el excongresista hondureño.



Este testimonio es parte de la evidencia que pesará contra el exdiputado hondureño en el juicio abierto en su contra por narcotráfico y que empieza este miércoles 2 de octubre.

En la antesala del proceso, en agosto pasado, un documento de 44 páginas de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ya sacudió a los políticos del Partido Nacional al recoger declaraciones de narcotraficantes que señalan al actual presidente de la República -identificado como CC-4 en el escrito- de haber recibido dinero derivado del tráfico de drogas para financiar parte de sus dos campañas presidenciales.

Los capos, convertidos en testigos de la parte acusadores en el caso, también vincularon a uno de sus asesores en Casa Presidencial, y a otro pariente, identificándolos como co-conspiradores (CC-5 y CC-6), respectivamente.

El testimonio de los narcotraficantes también alcanzó al exmandatario Porfirio Lobo (2010-2014). Identificado como Co-Conspirador-3 (CC-3), Pepe Lobo también es señalado de haber financiado su campaña política con ganancias del narcotráfico.

Hernández negó tales señalamientos y aseguró que las acusaciones representaban "una venganza" de delincuentes afectados durante su administración por su lucha contra el narcotráfico. Lobo, igualmente, calificó de mentiras las declaraciones.



En el informe también se hace mención de cómo los militares y policías ejecutaron operaciones en la frontera con Guatemala, cuyo fin era contrarrestar a carteles rivales a la estructura con que Tony Hernández trabajaba.

El juicio de Hernández es considerado como inédito e histórico porque es la primera vez que una persona cercana a un Presidente de la República en funciones se sienta en el banquillo de los acusados.

Perfil de Tony Hernández

¿Quién es realmente este hombre cuyo caso judicial tiene temblando a la clase política hondureña?

Los agentes de la DEA con apoyo de un pequeño grupo de oficiales hondureños, expertos en el tema antidrogas, armaron un largo perfil de Tony Hernández y sus movimientos ilícitos desde 2004.



Tony es un hombre relativamente joven. Tiene 41 años de edad y es muy parecido a su hermano mayor Juan Orlando. Nació el 13 de junio de 1978 en Gracias, Lempira, al occidente de Honduras. Es hijo de Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo. Su prole consta de 17 hermanos.



Registra dos matrimonios, uno con Elba Carlina Hernández Molina y otro con Miriam Vanessa Cruz Sierra. Tiene tres hijo, dos de ellos, hasta hace unos meses venían mostrando en las redes sociales cómo gozaban en Dubái -y en otras partes del mundo- una vida sumamente ostentosa.



Como viene de una familia de filiación nacionalista, desde muy joven comenzó a militar en las filas de este partido de tendencia conservadora. A inicios del 2000 se graduó como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, laboró como escribiente y receptor en la Corte Suprema de Justicia. Además fue jefe de la Unidad de Implementación de Registros en el Instituto de la Propiedad (IP).



Los investigadores detectaron que desde que tenía 26 años, en el 2004, comenzó en las andanzas del narcotráfico.

Para el 2006 como profesional del derecho y dueño de un restaurante en Gracias, ya tenía una relación con Héctor Emilio Fonseca Rosa, alias "Don H", y con Víctor Hugo Díaz, alias "El Rojo", quienes trabajaban conjuntamente, según las investigaciones de Estados Unidos.

Asimismo, había hecho contacto con otros operarios del narcotráfico en el occidente del país y buscaba conexiones con narcos colombianos.



Como a finales de la década pasada "Don H" y "El Rojo" se enemistaron a muerte por el quite de un cargamento de droga, Tony Hernández se quedó del lado de "El Rojo".

Juntos, según los investigadores, le arrebataron más de 600,000 dólares a Fernández Rosa. Este capo, en aquel momento, juró una venganza cruel contra ellos.



El 1 de diciembre de 2010 Tony Hernández y Juan Orlando Hernández constituyeron la empresa Inversiones del Río Sociedad de Responsabilidad Limitada, para el desarrollo de actividades propiedad de la industria turística hotelera, desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, desarrollo de actividades de tipo inmobiliario, entre otros negocios.



Aprovechando la protección que le daba el poder político que tenían ciertos familiares, Tony Hernández poco a poco se fue involucrando en la política y en la recepción de cargamentos, transporte de droga.

Para el 2011 ya era un prolífico narcotraficante, indican los reportes de los fiscales, y que junto a otros de la zona, defendía a punta de plomo la ruta que usaron por años para el tráfico de droga en el occidente del país.



A mediados del 2013, el bufete de Tony Hernández, ubicado en Gracias, defendió al colombiano Rubén Darío Pinilla y al hondureño Jester Orlando Jacinto Miranda, quienes habían montado un narcolaboratorio- en la Iguala, Lempira- para procesar cocaína.

Posteriormente en otro operativo antidroga, Pinilla nuevamente fue capturado junto a otro colombiano identificado como Fredy Hernán Roldan. Esta vez misteriosamente se fugaron del penal donde estaban recluidos.



En las elecciones generales de noviembre de 2013, Tony Hernández participó como candidato a diputado suplente de Samuel Armando Reyes Rendón, por el Partido Nacional. Tras una campaña repartiendo alimentos, pelotas y uniformes de fútbol, ambos políticos lograron la curul dentro del legislativo hondureño para el período 2014-2018.

En la foto, de izquierda a derecha: el diputado Juan Carlos Valenzuela, el excongresista Tony Hernández, y el exministro de Defensa, Samuel Reyes. Foto: Exclusiva EL HERALDO.



Los nuevos congresistas asumieron su cargo el 25 de enero de 2014. Aunque Tony Hernández iba como suplente, rápidamente ocupó el cargo de congresista titular, ya que su hermano Juan Orlando Hernández Alvarado -quien había ganado la candidatura presidencial- el 28 de enero de ese año colocó a Reyes Rendón como ministro de defensa.



De la labor de Tony Hernández en la cámara legislativa se conoce muy poco. Únicamente se sabe que presidió la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social y formó parte de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

En mayo de 2016, un agente dedicado a investigar a los narcotraficantes del país le dijo a EL HERALDO, “el mero es Tony y este cartel esta activo, bajan avionetas en el aeródromo de Gracias por la noche madrugada y la sacan para El Salvador y Guatemala. Los militares custodian la pista, ningún civil entra ahí”.

Luego, agregó: “Están pegados con Chande (Alexander Ardón). También este domina la pista de Río Amarillo, Copán, también custodiada por el ejército”.



El agente fue más allá al describir que lo de Tony se trataba de un cartel que toca las más altas esferas del poder político del país, que no solo traficaba sino que también sobornaba a la competencia para dejarla trabajar con libertad.

Caída

El caso de Tony Hernández y sus nexos con el narcotráfico salieron a la luz pública luego de que el 10 de octubre de 2016 la Embajada de Estados Unidos en Honduras publicó una declaración oficial diciendo que el capitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana estaba siendo investigado por sus vínculos con el narcotráfico.



Ante los señalamientos, el militar mostró cómo un agente de la DEA lo estaba presionando para que involucrara a Tony Hernández en el tráfico de drogas.

El oficial reconoció que en el 2013 participó en un operativo en La Mosquitia donde capturaron un helicóptero, con fuertes indicios de que había movido droga y que -según un informante- el aparato “era propiedad de Tony Hernández y del entonces ministro de defensa Samuel Reyes”.



El 25 de octubre de 2016, Tony Hernández viajó a Miami, Estados Unidos, a declarar voluntariamente ante las autoridades de aquel país sobre su involucramiento en el narcotráfico.

Tras dar un falso testimonio, que hoy pesa como uno de los cargos que le imputan en la Corte, regresó el mismo día por la noche sonriendo y manifestando: “Como ven, estoy aquí de regreso”. Luego añadió: “Soy un hombre respetuoso de la ley”. “Estoy aquí para continuar con mis actividades normales”.

El 25 de octubre de 2016, Tony Hernández viajó a Miami, Estados Unidos, a declarar voluntariamente ante las autoridades de aquel país sobre su involucramiento en el narcotráfico. Foto: Archivo EL HERALDO.



Las autoridades estadounidenses esperaron silenciosa y pacientemente dos años y 29 días para atrapar a Tony Hernández, quien confiado ingresó a territorio norteamericano, donde ya lo esperaban para arrestarlo.



La DEA y la fiscalía estadounidense aseguran que por más de una década estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargamentos de droga, que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y en al menos una ocasión un submarino.

Además, tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, cargos que su defensa tratará de desvirtuar.

Terremoto político

Tras su arresto el 23 de noviembre de 2018, Tony Hernández, hermano menor del reelecto presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, lucía nervioso, confundido y evasivo, a juzgar por la transcripción de la entrevista que sostuvo con agentes de la DEA.

A pesar de estar acorralado, manifestaba que para dar mejores respuestas quería ver más que una fotografía de un kilogramo de cocaína con la marca "TH" -sus iniciales como supuesto sello en paquetes de droga- como evidencia.

El proceso, a celebrarse en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, proyecta la actualización de las páginas negras del tráfico de drogas en Honduras.



Ante la inoperancia de las autoridades nacionales para contrarrestar y enjuiciar a los traficantes de estupefacientes, los investigadores y fiscales estadounidense desde el 2014 no solo están desenmascarando el doble rostro de los capos, sino también la desidia de la una parte de la justicia hondureña que cerró los ojos para no ver el crecimiento del negocio ilícito.

En tanto, otro sector prefirió volverse cómplice y participar de las ganancias de lo ilegal.



Según expertos, el juicio contra el hermano menor del mandatario proyecta alimentar con nuevos nombres la lista de los barones de la droga en Honduras, así como sus operaciones a lo largo y ancho del país usando el poder político y la inmunidad que lograron con su dinero ensangrentado que corrompió a políticos, fiscales, jueces, oficiales militares y policiales.