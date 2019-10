Pati Chapoy se pelea con María Celeste por entrevista a Sarita Sosa  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de una ola de críticas desatadas por la presentadora Pati Chapoy en contra de la periodista María Celeste Arrarás, esta última se comunicó en directo con la primera para aclarar la situación sobre la entrevista hecha a Sarita Sosa, hija de José José.



El tenso momento fue durante la transmisión de "Ventaneando", en el cual Arrarás se comunicó para confirmar que la entrevista que hizo a Sarita a un día de la muerte de José José no fue montada. Esto debido a todos los comentarios "sin fundamento" que recibió la presentadora de "Al rojo vivo".



María Celeste enfatizó que “yo no estoy de ninguna manera tomando partido a favor de Sarita”, ya que sintió que los presentadores del programa en algún momento insinuaron lo antes mencionado.

De inmediato, Pati Chapoy le pregunta: "¿Le pagaron a Sarita por la entrevista?". A lo que María Celeste respondió: “Absolutamente no. No le pagamos a ella ni a nadie. Ella no pidió dinero, contrario a lo que se ha dicho y no la estoy defendiendo, estoy diciendo las cosas como son”.



De igual forma, se le atacó por la entrevista a Sarita, a lo que Arrarás se sintió incómoda y aclaró que ella está buscando la manera para poder conversar con los demás hijos.



Asimismo, se sintió consternada porque se considera catalogada como “enemiga número 1 de México”, al mismo tiempo que aclaró que bajo ningún punto almacenaría información sobre el paradero de los restos de José José.



“Reconocemos y sabemos lo importante que es esa información para México”, recalcó.

Acusaciones a María Celeste

Por otra parte, el presentador Daniel Bisogno, de manera directa, le cuestionó sobre la entrevista a Sarita que todo parecía ya planeado.



Así que María Celeste Arrarás aclaró: "No voy a permitir que ninguno de ustedes insinue que yo soy la tipo de periodista que se compromete con los entrevistados antes de ir al aire, nunca lo he hecho y nunca va a pasar".



Para cerrar, la presentadora de "Al rojo vivo" agradeció por el espacio brindado para aclarar la situación en la que estaba envuelta.

Además, explicó a Pati Chapoy y a los demás conductores que ella desde el inicio dijo que los restos de José José estaban en una funeraria, por lo que estaba en constante trabajo de poder localizar a José Joel y Marisol Sosa para entrevistarlos, sin embargo, hasta el momento no tuvo una respuesta positiva.