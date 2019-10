Especialista: Lenguaje corporal delata a Sarita, la hija de José José

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- A dos días de la sentida muerte del cantante mexicano José José, su hija menor Sarita Sosa brindó declaraciones exclusivas para la cadena de televisisón estadounidense Univisión.



Sarita despertó la duda de muchos al momento de dar una entrevista a "Primer Impacto" pues se mostraba muy tranquila al relatar los últimos días de vida de su padre y la enfermedad que padecía.



Además, dio detalles sobre los planes del funeral de José José. Sin embargo, las molestias del público surgieron porque al parecer la joven de 24 años estaría "fingiendo".

A las críticas se sumaron fanáticos de "El príncipe de la canción" y artistas que compartieron momentos especiales con él.



Entrevista "montada"

La entrevista de Sarita "estuvo montada", afirmó Grace Valenzo, experta en lenguaje corporal, a Infobae México.



"Todo era muy artificial, muy manipulada la imagen que muestra hacia los demás. Trata de no mostrar emociones, por eso es que la gente está en desacuerdo que ella sea la que salga dando entrevistas", analizó la especialista.



A lo largo de la entrevista, Sarita mostró una conducta artificial, lo que fue fácil identificar para la experta en lenguaje corporal: el movimiento de sus ojos y cabeza fueron puntos esenciales para descubrir el supuesto engaño.



En un momento, la periodista preguntó a Sarita el motivo por el cual su padre no se presentaba públicamente: “Él quería que fuera una sorpresa, él quería recuperarse al 100% y que sus fans lo vieran al 100".

También tenía un poco de temor al regresar, amplió Sarita, a la vez que negó que la causa de muerte de José José fuera el cáncer.

Según los conocimientos de la experta en lenguaje, Sarita movió rapidamente sus ojos en ese instante, lo que indica que ella conocía perfectamente la gravedad de la enfermedad que enfrentaba su padre.



De igual forma, cuando se le interroga por el testamento, la joven dijo no tener conocimiento alguno sobre el documento. Sin embargo, bajó su mirada en señal de que algo sucede. “Eso es porque hay un manejo mayor de información del que ella está mostrando”, apuntó Valenzo.



Asimismo, a lo largo de la conversación se notó un parpadeo constante, probablemente debido a que se sentía incómoda con las interrogantes. Pudo ser por la tensa relación con sus hermanos.



"Quedó claro que no tiene una buena relación con sus hermanos, cuando habla de ellos arquea las cejas, mostrando una especie de venganza. Su lenguaje revela que no tiene contacto con los hermanos ni interacción", añadió la especialista en lenguaje corporal.

La experta acusó que el comportamiento de Sarita indica que mintió gran parte del tiempo, incluyendo cuando expresó no sentirse interesada por ser famosa.



“En realidad no me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él”, agregó Sarita, aunque el movimiento de cabeza y de ojos no concordó con la respuesta dada -a juicio de Valenzo-.

Pese a todas las declaraciones, la especialista aclaró que podría existir la posibilidad de que Sarita en realidad no estuvo mintiendo y que la razón de su tranquilidad se debe porque puede estar en estado de shock. "Aún no le cae el veinte".



Lo que sí asegura es que las lágrimas son auténticas. “Le ganan las emociones y se quiebra”. Para Grace Valenzo, la joven poco a poco cambia de ánimo.



Al principio se ve segura, pero cuando llora se quiebra. Además, se nota que hay algo que la incomoda. "Esa conducta no es natural, es un comportamiento artificial", concluyó.