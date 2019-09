Audio captó cuando hija de José José lo obligaba a cederle regalías

FLORIDA, HONDURAS.- Un audio del momento en que Sarita Sosa Salazar, hija menor de José José, presiona a su padre para cederle los derechos de su música, vida carrera y hasta su muerte.



"Determinados por la Ley entre los que se incluye representar al poderdante ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo. Estas son las facultades que usted le está confiriendo a su hija", menciona el notario en el audio publicado por Laura Núnez, asistente de José José, en febrero de 2019.



De acuerdo con medios internacionales, en la lectura del acta estaba Sarita y la asistente Núnez, quien en todo momento intentó protegerlo.



"Un paréntesis, don Roberto, dice que en 15 días o un mes puedes firmarlo en la compañía de discos, que te sientas en mejores condiciones dice don Roberto", menciona la asistente de José José.

Inmediatamente la hija de José José responde: "Usted no tiene autoridad de hablar o manipularle la cabeza a él. Deje que él tome las decisiones, deje que él haga lo que quiera".



Posteriormente José José interviene y dice que debe esperar la llamada de Miami. "Yo digo que hay que firmarlos después que nos pongamos de acuerdo, ya. ¿Te parece?, insiste el famoso.



Pero la grabación no termina allí, pues Sarita le insiste a su padre que "ya habíamos hablado. Tu ya sabes que tienes una llamada".



"La compañía o tu hija", cuestiona Sarita a su padre, tras ser interrumpida por Núñez que le sugiere espera a saber lo que dice la compañía sobre la firma del documento.



"Conoces a todos los testigos y sabes el poder que tienen ellos sobre mi. Yo nunca, jamás te voy a lastimar, jamás", continúa diciendo Sarita.



En el audio también habla otra persona que no es identificada y le sugiere a "El príncipe de la canción" que firme un poder de pleitos de cobranzas para que Sara pueda hacer lo que necesite.



"Este poder va más allá, este poder tiene actos de administración y en este poder podría estar cobrando", puntualiza.

Por su parte, José José responde que "ella lo debe tener, tal vez después de la llamada lo revoquemos".



Tras la muerte de "El príncipe de la canción", Sarita es quien ha hablado con los medios de comunicación e incluso reveló detalles sobre su muerte y sus últimas palabras.



Sarita ha sido denunciada por sus hermanos de ocultar los restos de su padre.