Hija de José José: Su muerte fue inesperada, pero "no tenía cáncer"

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Sarita Sosa Salazar, la hija menor de José José, sigue revelando nuevos detalles sobre la muerte de "El príncipe de la canción".



En entrevista con Primer Impacto, la joven detalló que su muerte fue inesperada, ya que él estaba "muy optimista".



"Desafortunadamente su cuerpo estaba cansado, pero se estaba recuperando. Él había confirmado lo del evento, íbamos a ir todos; tenía muchos planes, fin de año, para el otro año", contó la joven, quien llevó a su padre hace dos años a Florida para que continuara con su tratamiento contra el cáncer de páncreas.

Aunque se creía que esta fue la causa de la muerte de "El príncipe de la canción", Sarita afirmó que "no fue el cáncer porque llegando acá (Florida) él no tenía cáncer. Él tenía una condición física y aún mejorando habían momentos difíciles para él".



La joven afirmó que no estaban preparados para este momento difícil y que está haciendo lo posible para hacerle un homenaje en Miami y México.

La menor de las descendientes de José josé ya había contado en entrevistas anteriores que varios de sus órganos comenzaron a fallarle e incluso le costaba respirar.

José José murió el sábado en un hospital de Miami, a los 71 años de edad.