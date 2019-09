Trump pretende reunirse con agente que denunció el escándalo ucraniano

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que quiere y merece reunirse con el denunciante anónimo que se halla en el centro de un escándalo que ha provocado una investigación de juicio político en su contra.



El denunciante, que testificaría próximamente ante el Congreso, según anunciaron legisladores, teme por su seguridad si se revela su identidad, señaló una carta de su abogado publicada por CBS News.



"Como todo estadounidense, merezco reunirme con quien me acusa", así como con toda persona que le haya brindado informaciones, tuiteó Trump en la noche del domingo.



"¿Esta persona estaba ESPIANDO al presidente de los Estados Unidos? !Graves consecuencias", amenazó.





Los principales asesores de Trump buscaron este domingo revertir el alegato de los demócratas que presionan por su juicio político, al insistir que el presidente estadounidense es el verdadero "denunciante" al haber presionado a Ucrania para que investigara al hijo del demócrata Joe Biden por corrupción.



El escándalo atizó el debate sobre la fiabilidad del denunciante, cuya identidad no ha sido revelada, así como los intercambios de acusaciones de corrupción entre demócratas y republicanos.



Los primeros en salir al cruce de los señalamientos contra Trump fueron Stephen Miller, uno de sus asesores, y Rudolph "Rudy" Giuliani, abogado personal del multimillonario. Ambos apuntaron sus dardos contra el exvicepresidente Biden, potencial oponente para los comicios de 2020.





"El presidente es el denunciante aquí", dijo Miller en ABC News.



"Si (el presidente) no hubiera pedido que investiguen a Biden, habría violado la Constitución", declaró por su parte Giuliani a Fox News.



El escándalo estalló luego que un funcionario de inteligencia dijo a superiores que Trump había "solicitado la interferencia" de Ucrania al pedirle a su homólogo Volodimir Zelenski que investigara a Biden.



Los informes señalan que durante una conversación telefónica del 25 de julio con Zelenski, Trump presionó a Kiev al condicionar implícitamente la liberación de ayuda financiera estadounidense a la investigación de Biden.

Vea además: Transcripción de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania



El presentador de "Fox News Sunday", Chris Wallace, dijo que Trump pasó por encima del Pentágono, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional al decidir, por sí solo, retener la ayuda.



También informó que Giuliani había trabajado cautelosamente con dos abogados de Washington para obtener información de Ucrania sobre Biden.





"Honore su cargo"

Los republicanos acusan a Biden de presionar a un fiscal ucraniano que estaba investigando a su hijo Hunter, miembro de la junta directiva del grupo gasífero ucraniano Burisma Holdings y acusado de corrupción.



En ese entonces Joe Biden efectivamente ejercía presión, junto a la Unión Europea e incluso el FMI, para obtener la renuncia del fiscal general, acusado de hacer la vista gorda a los problemas de corrupción que asolaban al país del este europeo.



Giuliani, quien pidió a Kiev que investigara a Biden, defendió la credibilidad del fiscal en cuestión: "¿Alguien ha demostrado que era corrupto?", preguntó en la entrevista en ABC News.



"Si conocieran a este tipo, verán que no es muy bueno en corrupción porque es muy pobre", dijo.



También aseguró que había declaraciones juradas que incriminaban a Hunter Biden en prácticas de corrupción dentro de Burisma Holdings, por lo cual Trump debía plantear el asunto a Kiev.



La campaña del precandidato demócrata envió a su vez el domingo un mensaje a las cadenas de televisión para "exigir" que dejen de realizar permanentemente entrevistas a Giuliani.



En una carta obtenida por The New York Times, la campaña calificó a Giuliani de "sustituto de Donald Trump que ha demostrado que miente consciente y voluntariamente para avanzar en su propia narrativa".



Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, llamó por su lado a Trump a "decir la verdad". "Honore su juramento ante la Constitución de Estados Unidos. No empeore la situación más de lo que está", agregó.





Demócratas "salvajes"

La Cámara había lanzado esta semana una investigación oficial para la destitución de Trump, acusándolo de presionar a Zelenski "al estilo mafioso", en busca de dañar la imagen de su potencial rival electoral.



Trump respondió denunciando una nueva "caza de brujas" en su contra.



Dirigiéndose a sus 65 millones de seguidores en Twitter, el presidente calificó el sábado a los demócratas como "salvajes" y pidió la renuncia del legislador Adam Schiff, quien lidera la investigación de cara al juicio político.



Schiff dijo a la NBC que estaba investigando todos los aspectos del escándalo, incluso si Trump retuvo millones de dólares en asistencia.



Los demócratas ya pidieron al secretario de Estado Mike Pompeo que entregue documentos vinculados con Ucrania y programan la comparecencia de testigos.



Según una encuesta publicada este domingo por CBS, el 55% de los estadounidenses (y 90% de los demócratas) aprobaría un juicio político.

Vea además: Datos para comprender la posible destitución de Trump