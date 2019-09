"Necesitamos sumar, sí o sí" contra el Brujas, advierte Zidane 

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este lunes que el equipo necesita la victoria "sí o sí" el martes contra el Brujas en la Liga de Campeones, tras la derrota sufrida contra el PSG en su debut en la competición continental.



"Está claro que esa derrota nos hizo mucho daño. La realidad es que somos cuartos" y últimos del grupo A del torneo, reconoció Zidane en rueda de prensa, antes de afirmar que "necesitamos sumar mañana sí o sí".



"Cuando miramos la tabla sabemos que no empezamos bien", pero "desde entonces hemos jugado muy bien, hemos sido buenos defensivamente, hemos hecho bien las cosas", aseguró Zidane.



Tras la derrota 3-0 en París, el Real Madrid ha encadenado dos victorias contra Sevilla y Osasuna y un empate contra el Atlético de Madrid, en los que no ha encajado ningún gol.



"Lo importante para nosotros es mostrar nuestra solidez, nuestra fuerza cuando no tenemos el balón y cuando tenemos el balón provocar al adversario y crear ocasiones de gol", aseguró el técnico 'merengue'.

Zidane aprovechó su comparecencia para volver a mostrar su fe en el delantero belga Eden Hazard, que ha tenido un discreto inicio de temporada.



"Es un jugador importante para nosotros, sabe que queremos más de él, pero hay que estar tranquilos. No estoy preocupado porque sé que va a triunfar aquí, que va a ser muy bueno, hay que estar tranquilos como siempre con los jugadores que acaban de llegar", afirmó.



El técnico recordó como él mismo necesitó "tres meses" para adaptarse a su llegada a la Juventus como jugador en 1996.



"Hazard es lo mismo, sé que va a triunfar aquí, que va a ser un jugador importante aquí, pero lo más importante es tener tranquilidad y acompañarle", dijo.

Zidane también se refirió a su capitán Sergio Ramos para destacarlo como pieza imprescindible de su equipo.



"No es que no tenga recambio, porque pueden jugar otros, pero Sergio es Sergio, es nuestro líder, es nuestro capitán, no lo veo nunca fuera de aquí", afirmó Zidane.



"Necesita también un poco de descanso, pero ahora no", concluyó, con una sonrisa, el técnico blanco.