Piden a gobierno mexicano intervenir para ubicar cuerpo de José José

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El hijo mayor del popular cantante José José, fallecido en Estados Unidos, pidió el domingo la intervención del gobierno mexicano para localizar el cuerpo del cantante en medio de disputas con su media hermana Sarita Sosa, quien vivía con el artista.



El "Príncipe de la canción", un ídolo en su natal México y en varios países latinoamericanos, murió el sábado en un hospital de Homestand, en el condado de Miami-Dade, Florida, hasta donde se trasladaron este domingo desde Ciudad de México sus hijos José Joel y Marysol.



Pero al llegar a la funeraría donde se esperaba sería velado José José, les informaron que ahí no se encontraban los restos de su padre, relata TV Azteca.

"Aprovecho para solicitar la ayuda del canciller (gobierno mexicano) Marcelo Ebrard porque, de verdad, queremos localizar a mi padre o al cuerpo del cantante", señaló, en tanto advirtió que pedirán una autopsia una vez que se informe del paradero de los restos.



La cancillería ha apoyado a los hijos del cantante a través de personal consular, que incluso fue por ellos al aeropuerto, según explicó José Joel.

Pugnas familiares por cuerpo del cantante

Los dos hijos mayores del artista, producto de su segundo matrimonio, responsabilizan de esta falta de información a su media hermana Sarita, hija del tercer matrimonio de José José con la cubana Sara Salazar.



Algunos medios de comunicación, la mayoría mexicanos, han acompañado a los jóvenes y a Laura Núñez, quien fue manager de José José, a funerarias de Miami e incluso a la policía.

"No hay acta de defunción, hemos ido a los hospitales, nadie tiene datos del señor (...) ya fuimos con la policía y no tienen reporte del deceso de José. Te pedimos Sara (hija), que nos digas en dónde está José, el pueblo mexicano te lo pide", dijo la mánager.



José José, quien cedió todos los derechos de su obra a Sarita, estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años.



Sarita no precisó dónde se encuentra el cuerpo del cantante y aunque dijo que prepara homenajes en México y Miami, declinó precisar si trasladarán el cuerpo a tierras mexicanas.