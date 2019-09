Con cotizaciones de 15 afiliados activos a IVM se paga una pensión del IHSS

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con las cotizaciones de 15 afiliados activos al Régimen de Previsión Social, antes llamado Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se logra pagar una pensión a un jubilado o incapacitado.

Este régimen del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tiene 41,000 beneficiados que reciben su pensión.

Esas personas reciben al mes una pensión ya sea porque se jubilaron de sus trabajos o sufrieron algún accidente que los incapacitó. También reciben pago las viudas y los hijos del jubilado cuando este fallece.

Actualmente son 598,590 cotizantes que aportan mes a mes al Régimen de Previsión Social.

Todas esas personas cotizan en base al techo fijado en el salario mínimo de 9,326.42 lempiras.

De esa cantidad de dinero, al trabajador le deducen el 2.5 por ciento, el patrono aporta un 3.5 por ciento, el Estado paga un 0.5 por ciento por cada trabajador. Lo anterior significa que el régimen recibe un 6.5 por ciento de aportación mensual por sus cotizantes.

Sin embargo, los estudios actuariales recomiendan que al trabajador se le deduzca el 12 por ciento de su salario para IVM para que puedan tener pensiones más dignas.

Lo ideal sería que cada trabajador cotizara en base al total de su salario, así tendría una buena pensión cuando se retire después de tantos años de esfuerzo.

El fondo IVM eroga al mes un total de 119 millones de lempiras para pagar las planillas de sus 41,000 pensionados. Eso significa que al año pagan 1,666 millones de lempiras, porque les pagan 14 pensiones, incluyendo el décimo tercero y décimo cuarto mes.

El hecho de que las personas coticen en base al salario mínimo hace que las pensiones que reciban sean muy bajas.

Una persona puede tener un sueldo de 50,000 o 100,000 lempiras, sin embargo, cotizarán en base a 9,326.42 lempiras, y por ese monto se le va a calcular su pensión cuando se retire o sufra una incapacidad, ya sea parcial o permanente.

El pago de las pensiones se acredita por banco los 17 de cada mes a los beneficiarios.

¿Quiénes reciben pensión?

En el caso de vejez, para que una persona se pueda pensionar con el Seguro Social debe haber trabajado y cotizado al IVM durante 15 años (180 cotizaciones). Además de lo anterior, los requisitos para los varones son tener 65 años y para las mujeres 60 años.

La vejez ocupa el 80% de las pensiones otorgadas por el régimen de IVM.

A su vez, en el caso de invalidez se otorga el beneficio cuando la persona adquiere una discapacidad física o mental. El requisito para una pensión de este tipo, en caso de que sea por enfermedad común, es que la persona haya cotizado en los últimos seis años (36 cotizaciones). Asimismo, el monto de la pensión dependerá del porcentaje establecido por la Comisión Técnica de Invalidez.

En el caso de incapacidad por accidente común (no laboral) los requisitos son haber cotizado dos años (ocho cotizaciones). En el caso de muerte se otorga el beneficio a las viudas y a los hijos menores de 14 años de los que ya estaban pensionados. No obstante, si el cotizante es soltero y no tiene hijos el beneficio se le extenderá a sus padres. Esta pensión no se otorga en casos de suicidio