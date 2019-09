Madre hondureña dona los órganos de su hija de cinco años  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La hondureña Marina Madrid decidió donar los órganos de su hija Ashley, quien murió en Estados Unidos después de luchar durante cinco años por su vida.



Ashley nació cuando su madre cruzó la frontera en 2014. Al ser atendida en el hospital, los médicos se dieron cuenta que la bebé solo tenía el 10 por ciento del cerebro y le dieron pocas esperanzas de vida.



Sin embargo, Ashley luchó durante cinco años hasta que no pudo más y falleció en julio de 2019. Marina decidió donar los órganos de la pequeña para poder darle vida a alguien más.



"Me sentí triste, pero a la misma vez tenía fe y esperanza que mi hija le iba a dar vida a otras personas, no me importaba la raza, el color, sexo, no me importaba si era niño o adulto o anciano", recuerda en una entrevista que brindó a la cadena CNN.

La hondureña todavía recuerda el día que los médicos le confirmaron que su deseo se había convertido en realidad. "Me llamaron y me dijeron, 'señora Marina, la niña pudo darle la oportunidad de vivir a una niña de ocho meses donando su hígado', yo me sentí feliz".



"Lo primero que hice fue ir a darle un abrazo a mi mamá y decirle: 'mire, mi hija, dio vida'. Y a ella simplemente se le salieron las lágrimas y me dijo '¡gracias a Dios!'", cuenta la hondureña con lágrimas en su rostro.



Marina dijo que espera poder llegar a conocer a esa pequeña a quien su hija le dio una nueva oportunidad de vivir.



Así como a la bebé de ocho meses, un señor de 64 años con problemas renales también recibió ayuda de la pequeña luchadora Ashley.



La compatriota dice que quiere dar el ejemplo a otras personas sobre lo bueno que es donar órganos.

