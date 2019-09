Hijos de José José: Nosotros solo queremos ver el cuerpo de nuestro padre

MIAMI, FLORIDA.-José Joel y Marisol Sosa llegaron este domingo a Miami en busca de su padre, "El príncipe de la canción", José José quien falleció ayer a los 71 años.



De acuerdo con el hijo mayor del cantante mexicano, llegaron hasta el hospital donde habría fallecido pero ya no estaba ahí, recorrieron varias funerarias, pero no pueden encontrar el cuerpo de su padre.



"Estamos aquí para ver el cuerpo de mi padre", dijo José Joel a los medios de comunicación. De igual manera, explicó que Sara Sosa, hija menor del cantante, les avisó que había muerto pero no les dio más detalles del hecho.

José Joel asegura que dejaron que se muriera. "Esta es una situación bastante delicada, José José es un tesoro nacional para México y para el mundo, no es posible que él haya fallecido en un rincón de Homestead".



"Quién sabe de José José, lo han visto ustedes", reclamó molesto, reiterando que su padre fue secuestrado por su media hermana.



Mientras que Marisol, hermana de José Joel, le pidió a Sarita "por favor, donde estés comunícate, te lo dije ayer (sábado) cuando te llamé, yo o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada".



Sara Sosa fue acusada por sus medios hermanos de haber secuestrado a José José hace más de un año. Hace unos meses José Joel y Marisol interpusieron una denuncia contra su media hermana porque no los dejaba comunicarse con él.

