F1: Hamilton gana el Gran Premio de Rusia, Botta segundo

SOCHI, RUSIA.- Lewis Hamilton se paseó a una cómoda victoria y lideró un final 1-2 para Mercedes el domingo en el Gran Premio de Rusia, para acercarse más a su sexto campeonato.



En unas calamitosas pocas vueltas para Ferrari, el equipo italiano perdió la posibilidad de un 1-2 propio, cuando Sebastian Vettel sufrió una avería y Charles Leclerc cayó de primero a tercero.



Valtteri Bottas siguió a su compañero en el Sochi Autodrome, donde Mercedes se aseguró a cuota completa de puntos, con Hamilton logrando la vuelta más veloz.



Hamilton le lleva ahora 73 puntos a Bottas en la tabla cuando apenas se disputan 130. Leclerc está 107 puntos debajo del británico.



Max Verstappen arrancó noveno, pero finalizo cuarto, delante de su compañero de Red Bull Alex Albon, que largó último tras un choque en las calificaciones.

"¡Qué esfuerzo, muchachos!”, dijo un jubiloso Hamilton en la radio tras la carrera. "¡Qué trabajo tan increíble! Es exactamente lo que necesitábamos. Nunca cejamos”.



Ferrari ya se había metido en un agujero innecesario antes de que Vettel tuvo que retirarse por una falla mecánica en la 28va vuelta.



Vettel rebasó al ganador de la pole Leclerc en la larga recta hacia la segunda curva, pero un curioso arreglo precarrera vio a Leclerc pidiendo que se invirtiesen los lugares.



Parece que el equipo había acordado que si Vettel se beneficiaba del sliptream de Leclerc al largar y se colocaba delante del monegasco, debería ceder la posición.



Ferrari estaba en la radio diciéndole a Vettel que dejase pasar a Leclerc, pero el cuatro veces campeón se resistió.



Leclerc protestó en la radio.

"Ustedes me ponen detrás y yo lo respeté todo”, dijo. “Hablamos más tarde”.

El equipo insistió, pero Vettel se negó de nuevo, temiendo exponerse al avance de Hamilton en tercero si desaceleraba.



Leclerc fue el primero en irse a los pits, en la vuelta 22, pero en lugar de llamar a Vettel en la siguiente vuelta, dejaron al alemán con los neumáticos viejos mientras su compañero de equipo conseguía varias vueltas veloces en neumáticos nuevos.



Cuatro vueltas después de la visita de Leclerc a los pits, Vwettel fue llamado eventualmente y para cuando emergió había quedado detrás de su compañero y al segundo puesto.

Apenas momentos después, Vettel sufrió una falla del motor que le dejó fuera.



Y las cosas empeoraron para Ferrari. Co el coche de Vettel en una posición precaria, el auto se seguridad fue desplegado, lo que le permitió a Hamilton irse a los pits por neumáticos nuevos, sin temor a ser rebasado.



Un choque de George Russell con su Williams provocó el regreso del coche de seguridad. Ferrari decidió llamar a Lecler a los pits y darle neumáticos nuevos para las 20 vueltas que quedaban.



Pero esa decisión le hizo perder su posición ante Bottas y en una pista donde rebasar no es fácil, Leclerc no pudo superar al piloto de Mercedes.



Hamilton cruzó la línea 3,8 segundos delante de su compañero para su novena victoria de la campaña y poner fin a una racha de tres victorias de Ferrari.



El piloto de McLaren Carlos Sainz fue sexto, delante de Sergio Pérez, en un Racing Point. Completando los 10 primeros llegaron Lando Norris de McLaren, Kevin Magnussen de Haas y Nico Hulkenberg de Renault.