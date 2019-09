Los principales actores del escándalo ucraniano de Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Desde el denunciante hasta Donald Trump pasando por líderes políticos y de gobierno, varios actores están involucrados en el escándalo ucraniano que amenaza con enfrentar al presidente estadounidense a un juicio de destitución.

Recopilamos las figuras claves del escándalo ucraniano:

#1- Rudy Giuliani, el emisario

El exalcalde de Nueva York y actual abogado personal de Trump recibió instrucciones de éste último para trabajar con las autoridades ucranianas en la investigación sobre el exvicepresidente demócrata Joe Biden, acusado junto a su hijo de conductas ilegales en Ucrania pero bien posicionado para enfrentar al mandatario en las elecciones de 2020.



"Rudy sabe muy bien lo que está pasando y es un tipo muy capaz (...) si pudieras hablar con él, sería genial", le recomendó Trump a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, según la transcripción de una conversación telefónica entre ambos el 25 de julio.



Giuliani se reunió con varios funcionarios ucranianos durante su investigación, una participación en los asuntos diplomáticos del país que está causando críticas en Washington. Sin embargo, él asegura que ha actuado en consulta con el Departamento de Estado.

#2- Nancy Pelosi, la estratega

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes anunció el martes la apertura de una investigación parlamentaria con vistas a destituir a Trump, acusado de violar el juramento presidencial al pedir ayuda extranjera para ganar un segundo mandato.



Sin embargo, esta estratega y feroz crítica del multimillonario republicano se opuso durante mucho tiempo al ala izquierda de su partido, que exigía una acusación formal contra Trump.



"El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley", dijo Pelosi el martes, cuando anunció una investigación formal de juicio político.

#3- Adam Schiff, el investigador

Este congresista demócrata de 59 años preside el poderoso Comité de Inteligencia de la Cámara que investiga las acciones de Trump.



Fue él quien difundió la información del denunciante y escuchó el jueves al director nacional de Inteligencia, Joseph Maguire, quien había bloqueado el informe.



Para Schiff, la denuncia pone en evidencia la "negociación" iniciada por Trump: la liberación de ayuda militar a cambio de la cooperación de Kiev en la investigación sobre la familia Biden. Comparó a Trump con "un jefe de la mafia".

#4- El denunciante

Este miembro del agencia federal de inteligencia -la CIA-, según los medios estadounidenses, dice que el presidente de Estados Unidos utilizó su posición "para buscar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de Estados Unidos 2020".



Su informe, muy detallado, sugiere que tiene una formación de analista, que estuvo un tiempo asignado a la Casa Blanca y que conoce la política ucraniana, según el diario The New York Times.



El agente, que no fue testigo directo de la conversación telefónica entre Trump y Zelenski, verificó una parte de su información como parte de la "relación regular entre agencias".

#5- El excomediante convertido en presidente

Antes de ser elegido en abril, Volodimir Zelenski ya fue presidente de Ucrania... en una serie de televisión.



A los 41 años, este actor cómico ha prometido luchar contra la corrupción endémica y poner fin a la guerra contra los separatistas prorrusos en el este del país.



Durante su charla con Trump, se dice que parecía sumiso y ansioso por adularlo efusivamente, asegurándole que tomó el ejemplo de su campaña de 2016.



El miércoles, dijo que el intercambio telefónico fue "normal". "Nadie me presionó", aseguró.