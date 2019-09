Raúl Cáceres: "Aquí se le aprietan las tuercas a todos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En su código “la actitud y la disciplina no son negociables”. Seguramente allí radica la clave por la cual Raúl Cáceres es capaz de tener en quinto lugar y con el pecho inflado a un equipo que no tenía ni para cenar tras un partido en La Ceiba.



“Vamos de la mano de Dios porque hay cosas que ni siquiera mis palabras llenan; este equipo es producto de la misericordia y obra de Dios”, apunta el DT de Real de Minas antes de avisar al Olimpia de cara a la batalla de mañana en el Olímpico: “Los ánimos están elevados, siempre con la ilusión y la esperanza de salir avante de este compromiso”...



Profe, un gusto saludarlo. Díganos, ¿saborea distinto este juego ante Olimpia?

Decir distinto es porque cada equipo le deja un ingrediente diferente a uno y al jugador. Ganarle al Olimpia, el equipo más grande del país, le da un ingrediente aparte y le da una alegría diferente a uno. Por eso es que no deja de tener la diferencia.



Será un duelo entre uno con mucha chequera y otro con muchas dolencias...

Claro, pero en la cancha va a ser un partido de poder a poder porque nosotros no dependemos de cuánto nos pagan, aquí nosotros nos valemos por nosotros mismos, apoyados en Dios, y en el campo no hay diferencias.



Se ha convertido en psicólogo para motivar a este equipo, ¿verdad?

Sí, aquí me ha tocado convertirme en un motivador de estos muchachos, en donde la motivación es aparte de dinero, si no que se trata de los alcances, los objetivos y el crecimiento individual. La directiva está atrasada con los salarios y hay compromiso de pagar la deuda en estos días.



¿Qué vivencias fueron las que le dolieron más?

Esa de La Ceiba, en donde no teníamos para cenar, es la que más nos ha marcado. Y la otra es cuando la gente administradora del Emilio Larach nos ha cerrado las puertas para entrenar en un momento dado. Esos son los golpes anímicos más fuertes que nos hemos llevado.



¿Alguna vez ha pesando en tirar la toalla?

De ninguna manera, yo voy a luchar y voy a seguir al frente, porque en ningún momento hemos estado aquí cómodos. Desde que vine ha sido difícil y no va a ser este momento el que nos hará dar un paso al costado. Viendo a estos guerreros cómo pelean en el campo día a día, yo tampoco soy quien para hacerme a un lado.



¿Ha habido jugadores que se han querido bajar del barco por la falta de pago?

Sí, ya hemos tenido muchachos que han expresado su incomodidad y el cansancio, siento que algunos han querido hasta colapsar. Vivimos de la providencia divina. Ha habido momentos en los que todos nos hemos quedado viéndonos las caras y ha aparecido una persona y nos ha dicho: “Aquí están 30 desayunos, estos 30 Gatorade o este premio porque ganaron la vez pasada”. Esas situaciones las hemos vivido muchas veces y eso es lo que nos mantiene vivos aquí.



Aparte le ha tocado lidiar con otros factores como cuando hubo problemas con JR Mejía...

Claro. Independientemente de las circunstancias del equipo, aquí se le aprietan las tuercas a todo mundo... como lo que pasó con Juan Ramón Mejía el torneo pasado y otros que no están en el equipo. Aquí se han tomado decisiones y se aprieta a todo mundo. Aquí no es que porque no hay dinero alguien va a venir a hacer lo que quiere; el equipo se maneja con una mística de disciplina y eso es para todos.

¿Cómo es que JR pasó de estar marginado a ser el goleador del torneo?

Yo soy un entrenador que me meto mucho en la vida privada del jugador, para ayudarlo, no para afectarlo ni señalarlo. Juan Ramón entendió que toda mi insistencia, necedad, presión y represión era ayudarlo. Sintió pesado muchas veces y colapsó. El plantel también disfruta de eso porque tenemos en nuestra cartera al máximo goleador. Conozco mucho al jugador y por eso es que a unos los apretamos de una manera y a otros de diferente forma. Lo de Juan Ramón ha superado las expectativas.



¿Por qué no ha jugado el ruso Evgeni Kabaev?

Es un excelente jugador. Poco futbolista así viene a Honduras, tampoco estoy diciendo que es la última maravilla, pero en lo que al medio respecta Kabaev es un jugador diferente, profesional, técnicamente bueno, fuerte, con mucho gol y tranquilidad frente al marco; por situaciones extrafutbolísticas no ha debutado y espero que en una semana esté listo.