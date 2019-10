El enviado de EEUU a Ucrania, mencionado en el caso Trump, renunció   

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El emisario de Estados Unidos para Ucrania Kurt Volker renunció este viernes tras ser citado por el Congreso para declarar en una investigación que puede conducir al juicio de destitución del presidente Donald Trump, dijo una fuente.



Una persona familiarizada con el asunto y que pidió mantenerse en el anonimato confirmó la renuncia de Volker, que fue informada en primera instancia por el periódico estudiantil de la Universidad del Estado de Arizona, donde el diplomático dirige un instituto.





Los demócratas avanzaron rápidamente el viernes en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, ordenando al secretario de Estado Mike Pompeo entregar documentos relacionados con Ucrania.



Tres comités de la Cámara dieron a Pompeo una semana para presentar los documentos, y afirmaron que varios funcionarios del Departamento de Estado tienen conocimiento directo de los esfuerzos de Trump para obtener la ayuda del gobierno de Ucrania en su campaña para la reelección en 2020.



También anunciaron la convocatoria ante el Congreso de cinco funcionarios estatales, incluida la exembajadora en Ucrania, Masha Yovanovitch, a quien Trump habría obligado a abandonar su cargo a principios de año por resistirse a sus esfuerzos por presionar a Kiev para que investigue al exvicepresidente Joe Biden, favorito para ganar la investidura demócrata de cara a las elecciones de 2020.



El emisario de Estados Unidos a Ucrania, Kurt Volker, renunció al cargo tras ser convocado, dijo una fuente.



"Los Comités están investigando hasta qué punto el presidente Trump puso en peligro la seguridad nacional al presionar a Ucrania para que interfiera con nuestras elecciones de 2020 y al retener la asistencia proporcionada por el Congreso para ayudar a Ucrania a contrarrestar la agresión rusa", dijeron.



El informe de un denunciante de inteligencia que muestra a Trump presionando al presidente de Ucrania para que investigue a Biden dejó a la Casa Blanca tambaleándose.



"Al tratarse de un tema de seguridad tan convincente, simplemente [Trump] no nos dio otra opción", dijo el viernes la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



"Esto es sobre la seguridad nacional de nuestro país: el presidente de Estados Unidos es desleal al juramento de su cargo, poniendo en peligro la seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones".

- Schiff liderará el proceso -

La investigación será encabezada por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, quien calificó a Trump como un "jefe de la mafia".



"Se tomarán el tiempo que necesiten y no haremos que el calendario sea el árbitro", dijo Pelosi en una entrevista con MSNBC.

"Pero no es necesario que se alargue"



El lunes, Trump descartó el informe de un denunciante que lo acusa de haber intentado presionar a Ucrania a cambio de información que podría dañar a Biden.



Hasta el momento, Pelosi se había resistido a la creciente presión en su partido para acusar a Trump e iniciar un proceso de juicio político con el argumento de que había que enfocarse en las elecciones del próximo año.



Pero la situación tomó un giro radical con la divulgación de un informe sobre la llamada, el 25 de julio, de Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, en donde se confirma que presionó para solicitar información perjudicial para los Biden. El informe del denunciante también detalló que la Casa Blanca había intentado encubrir esta llamada.



Los líderes demócratas ahora parecen ser capaces de reunir a la mayoría que necesitan para votar una moción de juicio político en la cámara baja, por solo tercera vez en la historia de Estados Unidos, preparando el escenario para un posible juicio del presidente en el Senado, de mayoría republicana.



- "Movernos rápido" -

"Deberíamos movernos rápido pero no apresuradamente, y nos deberíamos enfocar en la llamada a Ucrania", dijo en la CNN Eric Swalwell, un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.



"No necesitamos tener una audiencia que dure meses(...) Tenemos las propias palabras del presidente, y tenemos su conducta después del suceso", dijo, refiriéndose al ataque de Trump contra el denunciante -cuya identidad sigue siendo desconocida-, y otros testigos potenciales de la Casa Blanca, a los que calificó de espías y traidores.



"Sabes lo que solíamos hacer en los viejos tiempos cuando éramos inteligentes con espías y traición, ¿verdad? Solíamos manejarlo un poco diferente de lo que lo hacemos ahora", dijo Trump.



Swalwell dijo que los comentarios, hechos el jueves ante una multitud de la Misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, mostraban "una conciencia de culpa. Las personas inocentes no hablan de esa manera".



El viernes, Trump atacó a Schiff a través de una serie de tuits. El congresista ya solicitó al denunciante, identificado por el diario The New York Times como un funcionario de la CIA que trabajó en la Casa Blanca, testificar en su comité.



El presidente acusó a Schiff de leer "fraudulentamente" el memorándum oficial de la Casa Blanca sobre la llamada a Ucrania en una audiencia sobre el informe del denunciante el jueves.