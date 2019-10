Corte bloquea plan de Trump para detener niños migrantes

LOS ÁNGELES.- Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó indefinidamente este viernes el plan del gobierno del presidente Donald Trump para derogar un acuerdo que limita a 20 días el tiempo que un niño migrante puede estar detenido.



La jueza Dolly Gee, de Los Ángeles, ordenó que el llamado Acuerdo de Flores -que data de 1997 y que limita el tiempo que un niño puede permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias- "permanece en vigor y no ha sido rescindido".



El gobierno Trump, que ha dicho que el Acuerdo de Flores está "desfasado", emitió en agosto un nuevo reglamento que permitiría detener indefinidamente a familias migrantes que cruzan ilegalmente la frontera.



"La bendición o la maldición -dependiendo del punto de vista- de un contrato vinculante es su certeza", dijo Gee en su fallo.

VEA: Familias de niños migrantes separados demandarán al gobierno de EEUU



"Los acusados no pueden simplemente ignorar los dictados del decreto de consentimiento simplemente porque no estén de acuerdo con su enfoque como cuestión de política", añadió la jueza, que dijo que los abogados del gobierno no habían podido probar su caso y podrían haber buscado la acción del Congreso para revertir el Acuerdo de Flores.



"Habiendo fracasado en obtener tal alivio, los acusados no pueden simplemente imponer su voluntad promulgando regulaciones que abrogan los principios más básicos del decreto de consentimiento", señaló. "Eso viola el estado de derecho y es algo que esta Corte no puede permitir".

Niños Migrantes AP Foto.



"Victoria para los niños"

La Casa Blanca ha argumentado que Flores no toma en cuenta "el cambio masivo de la inmigración ilegal" que representan actualmente familias y menores que provienen de América Central.



Un portavoz del Departamento de Justicia se mostró "decepcionado" con este fallo, que "continúa imponiendo el anticuado Acuerdo Flores", asegurando que se hizo "exactamente lo que el Acuerdo requería: emitir una norma integral que proteja a los niños vulnerables, que mantenga la unidad familiar y asegure el debido proceso para aquellos que esperan la resolución de sus reclamos de inmigración".



"La administración Trump continuará trabajando para restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración y asegurar el funcionamiento apropiado de las leyes de inmigración debidamente promulgadas".



El presidente republicano, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular uno de los ejes de su gobierno y un mensaje central de su campaña de reelección, lanzó en 2018 una política de "tolerancia cero" que propició la separación de más de 2.300 niños de sus padres migrantes y que suspendió luego ante una ola de indignación.

LEA: ONU: Detención ilimitada de niños migrantes en EEUU vulnera derechos



Una coalición de 20 estados demandó en la justicia este reglamento, así como también ONG.



"Este fallo es una victoria para los niños inmigrantes y estamos encantados de que las protecciones de Flores se mantengan", dijo la organización National Center for Youth Law en un comunicado.



"Sin embargo, esperamos que la Administración continúe con su implacable campaña para abolir las protecciones básicas para los niños, encarcelarlos sin ningún tipo de supervisión y culpar erróneamente al Acuerdo de Asentamiento Flores por el impacto que ha tenido en los patrones de migración".

Además: EUA quiere autorizar detención de niños migrantes por tiempo indefinido