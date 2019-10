Honduras firma dos acuerdos más con EEUU para afrontar la migración irregular

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, firmó este viernes dos acuerdos más con el Gobierno de Honduras para ampliar las iniciativas bilaterales con el propósito de enfrentar la migración irregular a través de Centroamérica.



Las firmas, que tuvieron lugar en la sede del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. En Washington, aumentarán la colaboración entre los dos países en temas clave.



"Estos arreglos luego de la firma de un acuerdo de cooperación el miércoles mejorarán aún más la capacidad de asilo y protección en Honduras y brindarán protección a las poblaciones vulnerables lo más cerca posible de su hogar", dijo el Secretario en funciones McAleenan.



"El DHS continuará confrontando la migración irregular con sus socios internacionales para mejorar la seguridad y la prosperidad en la región de América Central, mitigando los factores de" empujar y tirar "que contribuyen a la crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera suroeste".



Primer acuerdo

El primer acuerdo firmado mejorará la cooperación para fortalecer la aplicación de la ley de inmigración a fin de impedir aún más los flujos migratorios irregulares desde y a través de América Central. Con este acuerdo, EE. UU. Y Honduras colaborarán para apoyar investigaciones criminales contra pandillas, contrabando de personas y redes de tráfico.



Estados Unidos también brindará asistencia técnica a los esfuerzos de Honduras para establecer el desarrollo de capacidades.





? | Así fue el encuentro esta tarde de los mandatarios @JuanOrlandoH y @realDonaldTrump, donde ambos fueron testigos de la firma de Acuerdos Bilaterales de Cooperación en Migración, Seguridad y Oportunidades entre ambos países.#AlianzaHondurasEEUU pic.twitter.com/XjlSPRNM97 — Casa Presidencial (@Presidencia_HN) September 26, 2019



Segundo acuerdo

El segundo acuerdo firmado ampliará el intercambio de información al apoyar los esfuerzos hondureños para coordinar el uso y la implementación del programa de intercambio de datos para apoyar la aplicación de la ley y la seguridad pública. Esto permitirá que EE. UU. Y Honduras intercambien automáticamente información en tiempo real sobre ciudadanos de terceros países que intentan ingresar a Honduras.



Este programa es una herramienta crítica para avanzar en la aplicación de la ley compartida y las prioridades de gestión de migración irregular.



Tercer acuerdo

También se firmó hoy un acuerdo entre el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y Honduras para mejorar las operaciones y la implementación del programa de visas de no inmigrante.



Con este acuerdo, Estados Unidos y Honduras pusieron en marcha un esfuerzo conjunto para abordar la expansión de las oportunidades de inmigración legal desde Honduras para apoyar los intereses comerciales de los Estados Unidos, reduciendo las barreras comerciales no arancelarias para promover la inversión extranjera directa, la facilitación del comercio y la mejora de las aduanas.



“Con el compromiso de Honduras de proteger a sus trabajadores de los actores criminales que cobran tarifas excesivas y facilitan la trata de personas, los empleadores estadounidenses que confían en los programas H-2 pueden sentirse seguros de que los trabajadores que reclutan de Honduras vendrán a los Estados Unidos para hacer un buen trabajo y regresar a Honduras para construir su vida y su familia ", dijo el Secretario Asistente de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, John P. Pallasch.



A través de este acuerdo, el gobierno hondureño proporcionará a los trabajadores temporales que buscan empleo en los Estados Unidos y se coordinará con los empleadores estadounidenses en el proceso de contratación.



El acuerdo complementará las leyes estadounidenses existentes y fortalecerá las protecciones para los trabajadores estadounidenses, así como para los posibles trabajadores hondureños H-2 al garantizar que los trabajadores hondureños H-2 sean menos susceptibles a los actores criminales y no se les cobren tarifas excesivas como parte del no inmigrante H-2 programa de visas ".



Hasta agosto de este año fiscal, más del 72 por ciento de los migrantes detenidos en la frontera suroeste de los Estados Unidos provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras. Cada uno de estos países ha firmado acuerdos con la Administración Trump para enfrentar la migración irregular