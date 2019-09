El mensaje de Piqué a Shakira tras saber que actuará en la Superbowl

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este jueves se conoció que Shakira y Jennifer López actuarán en el halftime de la Superbowl, uno de los eventos deportivos más importantes del año, por lo que ambas cantantes están emocionadas y prometen que su participación juntas será "una explosión".

“¡No hay nada más grande que esto! Estoy tan emocionada por estar en la SuperBowl LIV”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram, adjuntando una fotografía del cartel promocional junto a Jennifer López.



Las reacciones al anuncio no se han hecho esperar. Una de las más esperadas era la de Gerard Piqué, pareja de la cantante colombiana.

El central del FC Barcelona ha recurrido a Twitter para dejar claro qué piensa sobre esto: “BOOOOM! Muy emocionado y orgulloso de ti! Eres la número 1!”, compartía el futbolista.

BOOOOM! So excited and proud of you! Eres la número 1! @shakira https://t.co/XzNFN2IQIG