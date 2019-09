Olimpia vence a Comunicaciones y pone un pie en semifinales de Liga Concacaf

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Olimpia derrotó 2 a 0 al Comunicaciones de Guatemala la noche de este jueves en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf.



El extremo Matías Garrido abrió la cuenta a penas a los 52 segundos de partido luego de un centro de Júnior Lacayo que fue desviado por un zaguero crema.

A los cuatro, el capitán Ever Alvarado conectó el esférico con la cabeza que terminó en el fondo de la red tras un tiro de esquina de Garrido para decretar el 2 a 0 definitivo.

Primer tiempo

Un total de 52 segundos le fueron suficientes a Olimpia para encontrar la llave de las anotaciones: Júnior Lacayo centró desde la derecha, un zaguero crema peinó el esférico al corazón del área y Matías Garrido con la cabeza conectó con fuerza el balón que terminó en la esquina derecha, venciendo al meta José Calderón.



Pero tres minutos después (4) el mismo mecanismo el rindió frutos al Rey de Copas para establecer el dos a cero luego de un tiro de esquina de Garrido, desde la izquierda, para que el capitán Ever Alvarado definiera con un certero frentazo.

Los Melenudos detectaron que el punto débil del equipo de Mauricio Tapia eran las filtraciones aéreas, situación que llevó a Jorge Álvarez a habilitar a Jorge Benguché y Jerry Bengtson en un par de ocasiones, pero al poca efectividad opcaó las acciones.

Júnior Lacayo superó con mucha facilidad a la zagua del conjunto de Guatemala por la banda derecha, lo que terminó en varias acciones claras a gol, pero la ofensiva olimpista en el últimpo pase no las logró concretar. Benguché y nuevamente Garrido tuvieron oportunidades de ampliar la ventaja a tres, pero no hubo frutos.



Comunicaciones llegó al área merengue unas cinco vences, lo suficiente para dejar en claro que no se interesan en el flujo del juego o dominio de la redonda, pero sí en ser precisos cuando tengan las oportunidades.

Vea: Nicaragua admite error en voto a favor de Messi en los premios The Best

Complemento

En la mayor parte del segundo tiempo las llegas al área por ambos equipo bajaron en comparación a los primer 45 minutos, con excepción de los últimos 15 que Olimpia dominó completamente el juego.

La banda derecha fue el canal por el cual el León logró hacer mayor peligro para intentar ampliar la ventaja. Los Albos sigueron filtrando balones aéreos, pero el mismo factor del primer tiempo se hizo presente: poca afectividad.

El equipo hondureño fácilmente pudo haber anotado dos goles más, pero al llovizna que cayó en el Olímpico enfrió los ánimos para seguir buscando un número mayor en el marcador.

Los de Troglio sacaron un resultado importante en la ida que les da la posibilidad de sellar en la vuelta la llave para poder clasificarse a las semifinales de la competencia regional.

Comunicaciones necesitará ganar por tres goles para revertir la historia en el estadio Doroteo Flores de Guatemala el próximo jueves 3 de octubre a las 8:00 de la noche.

Alineaciones

Olimpia: Harold Fonseca, German Mejía, Jonathan Paz, Johnny Leverón, Ever Alvarado, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Matías Garrido, Júnior Lacayo, Jerry Bebgtson y Jorge Benguché.

Técnico: Pedro Troglio.

Comunicaciones: José Calderón, Nicolás Samayoa, Michael Umaña, Maximiliano Lombardi, Agustín Herrera, Rafael Morales, Jorge Vargas, Robin Betancourth, Saravia, Fredy Thompson y Stheven Robles.

Técnico: Mauricio Tapia.