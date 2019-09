Kate del Castillo estalla contra reportero que no la llamó por su nombre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La reconocida actriz mexicana Kate del Castillo puso en su lugar a un reportero que intentó dirigirse a ella con mucha confianza al abordarla dentro del aeropuerto de la Ciudad de México.

El otro protagonista del bochornoso acto fue el periodista de farándula, César Cuevas, quien junto a otros colegas se acercó a Kate dell Castillo y le dijo, "Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado...", provocando el enojo en la actriz.

"No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate, no soy tu amor, no me digas amor nunca" respondió molesta Kate del Castillo.



Luego del incidente, la mexicana continuó caminando sin dar más declaraciones a la prensa.

Por su parte, Gabriel Cuevas publicó en su Twitter "Yo sólo le pregunté lo que en redes dicen y así reaccionó @katedelcastillo porque la llamé “Amor”.



Mientras que la actriz no ha emitido más declaraciones al respecto y posteriormente se presentó en al evento hombres del año de la revista GQ, motivo por el cual se encontraba en México.

