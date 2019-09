Néstor Cruz, periodista de Deportes Televicentro: "Yo siempre me miré en televisión"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante el trayecto de la vida, no siempre los sueños pueden hacerse realidad, sin embargo, para Néstor Cruz, periodista deportivo de Televicentro, las estrellas se alinearon para culminar la realización de un anhelo tan esperado.



Oriundo de la populosa colonia 3 de Mayo de Comayagüela, Néstor Omar Cruz Cortés, de 25 años, trigueño y con apariencia de ser un cipote bien portado, con años pendientes en la universidad, creció junto a sus padres en la casa donde un día su abuelo forjó con años de esfuerzos.



El 15 de abril de 1994, año que también se daría la fiesta del fútbol en los Estados Unidos, Néstor sería el primer hijo en nacer del matrimonio entre don Leonel Cruz y doña Katy Cortés. Años después, Astrid Cruz, hermana menor, fungiría como la compañera de muchas travesuras en la casa de los Cruz.



De aquellos años en la populosa colonia, Néstor recuerda muy poco. "Recuerdo muy poco, con quien más me llevaba era una prima que se llamaba Estefany, que por cierto murió cuando estaba pequeña, era con quien me llevaba, hasta me cuentan que me quemó jugando ja,ja,ja..."





Con una gran sonrisa dibujada en su rostro, Néstor Cruz muestra a simple luz la satisfacción de hacer las cosas con pasión.







El tiempo trascurrió y Néstor comenzaría a descubrir su amor por la televisión a través del presentador argentino Marcelo Tinelli. "Yo siempre me miré en televisión, detrás o frente a cámara, porque yo crecí con una admiración sobre un programa en especifico llamado Videomach que luego se convirtió en Showmach con Marcelo Tinelli, de hecho todavía lo sigo viendo. Me gustó mucho la forma de los guiones producciones e improvisación", contó a EL HERALDO el ahora presentador de Deportes Televicentro.



Tras culminar sus estudios en la secundaria, el camino predestinado para llegar a la pantalla grande tomó otro rumbo por unos meses. "Yo entré a la universidad estudiando Biomédica , solo saqué las clases generales, pero me gustó los medios audiovisuales y por eso me cambié".



Tras ese cambio, terminó graduándose de licenciado en Comunicaciones y Publicidad, en una universidad de la capital. "Yo hice la práctica en TVC, ahí conocí a los que ahora son mis compañeros. Dejé una buena imagen, ellos me vieron presentando en Todo Deportes TV.

¿Por cierto qué te dejó esa experiencia en Mauricio Kawas?

"Desde que estaba en la universidad pensaba hacer algo que me gustara y destacar en ese programa o donde sea. Tuve una oportunidad con Mauricio Kawas por medio un amigo. Él (Mauricio Kawas) dijo que éramos bienvenidos, quien además nos advirtió que "no se desesperen", que después de 2 meses la gente nos empezaba a conocer. Comenzamos a divertirnos frente a la cámara al programa que llamamos como Grito de Gol, fue una gran experiencia", recordó Néstor del programa que duraría menos de un año por cuestiones de presupuesto e ingresos.

El programa Grito de Gol marcó experiencia y aprendizaje en la vida del joven soñador.







En lo que respecta a su actual trabajo. "Gracias a Dios estoy en una gran empresa, se me dio la oportunidad muy joven, yo siempre digo que es una doble bendición", acotó el presentador.



Pero no solo le gusta salir en la pantalla grande. "Realmente disfruto detrás de cámara. Hay mucha adrenalina. Disfruto más esa presión que incluso salir en cámara".



Pero a su corta edad, Néstor dice que un día normal para él es "ver series, programas de fútbol , documentales y por supuesto pasar tiempo de familia". Y tampoco olvidó sus valores cristianos. "Desde pequeño me formé en una iglesia evangélica, tratamos de ser constantes los domingos con mis papás, aunque a veces no se puede por las asignaciones en el trabajo.



Siendo el único en su familia que trabaja en televisión, asegura que "con mi hermana somos pocos expresivos, así son todos en mi familia. Nos cuesta expresar los sentimientos, lo hacemos más en la forma de actuar. Mi hermana me da muchos consejo de cosas que podemos hacer en el programa".

El joven disfruta de su trabajo junto a sus compañeros.







¿Cómo se ve Néstor Cruz en unos años?

Me veo establecido de lleno, hacer cosas que ahora no hago, por ejemplo: transmisiones partidos, narrar más seguido, comentarista o penalista del programa. Y a futuro en el podría ser en el extranjero.



Aunque no está en sus planes por ahora formar una familia, Néstor lleva más de un año de relación con su novia.



"Llevo un año con ella, y pues estamos bien. Las mujeres son un poco más celosas que los hombres y ella de forma bromista se enoja conmigo porque dice que cada vez que salgo en televisión más propuestas pueden salir ja, ja, ja.." y sí, de hijos hablamos. "Siempre sueña uno con casarse; sueño con tres. Pero aveces no quiero tener por las cosas que tiene el mundo ahora", manifestó en un tono más serio el presentador.



El nuevo staff de Deportes Televicentro se ha renovado de muchos jóvenes talentosos, y Néstor Cruz ha terminado de cimentar las nuevas bases del periodismo deportivo en Honduras.

¿Cómo le fue en la Calculadora Deportiva?