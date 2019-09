Politización está causando el descalabro del Pani

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (Sitrapani), Dagoberto Posadas, señaló que la politización, la falta de una adecuada estructura gerencial y hasta la carente modernización ha provocado el descalabro de esa institución.

Consideró que el Pani necesita modernizarse y controlar el excesivo gasto que tiene debido a que está erogando más recursos de lo que vende en lotería.

Por ejemplo, hay demasiadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que son financiadas por el Pani y la mayoría no justifican los recursos. “Como organización sindical exigimos que el Pani rinda cuentas al pueblo hondureño porque no existen informes de rendición de cuentas”, condenó.

Posadas confirmó las denuncias de EL HERALDO sobre que el sistema de informática RP no funciona y se sigue pagando al consultor, además se han rifado premios que no existen y nadie se los gana.

Sobre la falta de controles en la producción de lotería refirió que es el mismo Estado el que debe poner veedores, pero no lo hace y los empleados no tienen la culpa.

En cuanto al terreno de Valle de Ángeles, corroboró que es cierto que lo solicitaron, con la idea de hacer un centro cultural para niños y para hacer labores sindicales.

El problema es que no se sabe dónde está el patrimonio del Pani y ese terreno de Valle de Ángeles no se sabe quién lo tiene.

“Exigimos una auditoría forense de todo el patrimonio del Pani en la historia, dónde están los terrenos , dónde están las casas y en poder de quién están”, declaró. Apuntó que los beneficios de los lentes graduados y los servicios dentales salen por un seguro médico que tienen los empleados del Pani, donde ellos pagan el 20% y el 80% sale del seguro.

