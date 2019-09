Violaciones, excesos y divorcios: Las duras confesiones de Demi Moore

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La famosa actriz Demi Moore rompió el silencio sufre los abusos sexuales que sufrió cuando era una niña y los excesos que llevaron a su matrimonio, con el actor Ashton Kutcher, hacia el fracaso.

"Llegué a casa de noche y me encuentro a un hombre mayor al que conocía con las llaves del apartamento. Fue una violación, y una traición devastadora, revelada por la cruel pregunta del hombre: ¿cómo te sientes al ser prostituida por tu madre por 500 dólares?", asegura Moore en Inside Out, su libro de memorias que salió publicado este martes.

"En lo más profundo de mi corazón, creo que no [fue mi madre culpable de mi violación]. No creo que fuera una transacción directa, aunque ella le dio permiso a hacerlo, y me puso en una situación peligrosa", relata la actriz. .

“Ya no hay nada que tenga que esconder o proteger", explica Moore para justificar todo lo que cuenta en sus memorias, que empezó a escribir hace dos años.





Los excesos que pusieron fin a su relación

Moore también revela en su libro de memorias que fueron los tríos sexuales habrían terminado con su relación de pareja junto al actor Ashton Kutcher.



Así lo reveló Moore, la actriz y modelo estadounidense que vivió con el joven actor durante seis años tras separarse de Bruce Willis.

La famosa reveló que los excesos en su vida sexual la llevaron a separarse de Ashton Kutcher. La actriz aseveró que ella había aceptado mantener tríos sexuales para complacer a su pareja.

"Quería demostrarle lo divertida que podía ser. Así que accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y fue la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres", relata.

Asimismo, la también modelo recordó que cuando su entonces joven esposo estaba grabando la película erótica "Spread" junto a la actriz Jennifer Jason Leigh, ella lo acompañó.



Sin embargo, Demi Moore contó que Ashton Kutcher le dijo que no se sentía cómoda con su presencia. "Era falso. La conclusión es que no era ella quien estaba molesta por mi presencia, sino él".

