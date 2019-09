"Una desilusión bien cabrona": Cantantes de reguetón estallan contra los Latin Grammy  

ESTADOS UNIDOS.- Varios representantes del género reguetón reaccionaron ante la decisión de los Grammys latinos de dejar una pequeña participación de la música urbana.



Tras la revelación de La Academia Latina de la Grabación sobre las candidaturas para los Latin Grammy, las reacciones de los representantes del género urbano no se hicieron esperar.

Sin reguetón no hay Latin Grammys

Ante lo ocurrido, los representantes del género levantaron la voz en defensa del género urbano.



El cantante Anuel AA publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que afirma que las nominaciones de la Academia Latina, son "una falta de respeto".

"Es un falta de respeto, Yankee una nominación, Ozuna una nominación... yo no tuve nominaciones. Es un descaro sabes lo que te digo", dijo el cantante.



Pese a estar nominado, el cantante Daddy Yankee se solidarizó con los demás representantes del reggaeton, dejando un fuerte reclamo en su cuenta oficial de instagram.

J Balvin se sumó publicando la fotografía a través de su Instagram con el mensaje: "Por la cultura y el movimiento".



Por su parte Maluma dijo sentirse muy desilusionado por la decisión de la academia y "no tener siquiera una nominación".

"Una desilusión bien cabrona no tener ni siquiera una nominación a los Latin Grammy", comenzó a decir el regaettonero. "Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como 'HP' '11 pm', una salsa producida por el más grande Sergio George y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en '11:11'".









Asimismo, el legendario representante del género Tego Calderón publicó la misma fotografía: " Sin reggaeton no hay Latin Grammys", con un contundente mensaje para la Academia Latina de Grabación.



A el movimiento se unió "El Patrón" Tito que escribió en su cuenta oficial de Instagram el siguiente mensaje:



"Por respeto a la música, nosotros en el género urbano tenemos que dejarnos sentir. Es hora de que los @latingrammys hagan un análisis del proceso de nominaciones, sean más inclusivos y le demuestren mayor respeto a un género que nació del barrio, se ha vuelto mundial y es disfrutado por varias generaciones. Un género que saca jóvenes de las calles y les da la oportunidad de tener un trabajo digno. Este es el género que me dio a mi la oportunidad de llegar a ser quien hoy soy. Tengo el privilegio de tener un grammy, pero lo justo es lo justo. I love reggaeton❤".

Este año, los Latin Grammy solo contará con la categoría a la mejor canción urbana en la que se enfrentarán "Baila baila" de Ozuna; "Caliente" de De La Ghetto y J Balvin; "Con altura" de Rosalía y J Balvin; "Otro trago" de Sech y Darell y "Pa' olvidarte" de ChocQuibTown.



La ceremonia de premiación se celebrarán el próximo 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.) y que emitirá en Estados Unidos la cadena Univisión.