El "caravanero" hondureño que creó un albergue y obtuvo asilo en EEUU

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- "Bienvenido a Estados Unidos, espero que sigas trabajando como lo hiciste en Honduras y en México". Estas fueron las palabras que pronunció un juez de migración que aprobó -tras cuatro horas de audiencia- la solicitud de asilo al hondureño Douglas Oviedo, fundador del albergue para migrantes "El Puente" en Tijuana, México.

Fue el pasado 16 de septiembre, cuando Oviedo despertó a tempranas horas de la mañana, elevó una oración a Dios en la que pidió "sabiduría y tranquilidad para contestar bien las preguntas que le hicieran en la audiencia".

Acto seguido, él abrazó a sus compatriotas y amigos- quizá por última vez, antes de ser admitido o deportado-, tomó su mochila conteniendo un pantalón y una camisa, y partió rumbo a su cita en una Corte de California.

Tras diez meses de permanecer varado en Tijuana a la espera de un respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos, Douglas logró pasar finalmente el filtro y hoy se encuentra entre los pocos migrantes que han recibido una respuesta favorable a su petición, pese a las políticas migratorias aplicadas por el gobierno de Donald Trump.

Líder social

Pero el camino no ha sido fácil. Después de la odisea que vivió al integrar la segunda caravana de migrantes que salió de Honduras en octubre de 2018, Oviedo se enfrentó a la discriminación, el hambre y la incertidumbre al tener que permanecer en un país ajeno durante tanto tiempo.

Fue la falta de un empleo y la delicuencia lo que lo llevó a buscar oportunidades fuera de su país.

Con su partida dejó un vacío en su comunidad, donde por muchos años ayudó a varios jóvenes para alejarlos de grupos delictivos, fomentó la creación de grupos artísticos y predicó el evangelio en las calles de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, lugar donde vivía junto a su esposa y sus tres hijos.

Gracias a esa proyección social que lo caracteriza, Douglas luchó por convertir una casa en ruinas en un albergue llamado "El Puente", el cual es un espacio hecho por migrantes hondureños para beneficiar a otros indocumentados que, como él, esperan una resolución de la Corte estadounidense.

Douglas inauguró el albergue "El Puente" dos días antes de su cita en la corte. Foto: Cortesía Douglas Oviedo.

Músico, compositor y escritor

Estando en México, Douglas -además de convertirse en un defensor de los derechos de los migrantes- potenció su talento como músico y escritor, componiendo varias canciones alusivas a la comunidad de indocumentados, a la caravana y a los diversos flagelos que comprende la migración.

Su música y sus escritos le ayudaron a darse a conocer entre los grupos promigrantes y medios de comunicación locales. Tal es el caso que una compañía teatral estuvo interesada en personificar una de sus obras llamada "El último paso" y, además, se encuentra patentando su primer libro, el cual bautizó "El caravanero".

Gracias a su perseverancia y su proyección con los grupos vulnerables, el juez encontró agrado en Douglas y no dudó en emitir un fallo favorable en su petición de asilo.

"Antes de decirme el fallo el juez me preguntó si tocaba algún instrumento, si había escrito alguna canción y cómo se llamaba esa canción. Esas preguntas me confundieron, porque yo esperaba que me hablara de mi situación migratoria, sin embargo, le respondí que toco la guitarra y que una de mis canciones se llama 'No tengo miedo'... Y así era, estaba seguro de lo que estaba diciendo", comentó Douglas a EL HERALDO.

Sin embargo, el catracho asegura que, a pesar de que el asilo constituye un logro personal, no se siente feliz, ya que la mayoría de migrantes no son admitidos. "Iba con alrededor de 50 migrantes, pero solamente yo fui aceptado", recordó con tristeza.



Por el momento, Douglas se encuentra en San Diego, sobreviviendo gracias al apoyo de un amigo que conoció a través de "El Puente", quien le ayuda con los gastos mientras él logra establecerse. Aunque la resolución del juez fue favorable, el gobierno cuenta con 30 días para apelar esa decisión.

A pesar de eso, el migrante hondureño dice que tiene fe en que todo saldrá bien y que luego de ese lapso de tiempo comenzará a independizarse "como cualquier ciudadano de Estados Unidos".

Sin descuidar sus dos nuevas metas: seguir trabajando por el albergue de migrantes en Tijuana y hacer los trámites legales para volver a abrazar a su esposa e hijos que aguardan en Honduras.