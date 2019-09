Hondureño fue quien rescató a niña de las vías de un tren en Estados Unidos

NUEVA YOR, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre decidió lanzarse a las vías de un tren junto a su hija de cinco años, pero un milagro permitió que la menor viviera y fuera rescatada por un hondureño.



Jairo torres, un compatriota que vive hace 11 años en Estados Unidos, era una de las personas que estaba en la estación Kingsbridge Road en Nueva York el pasado lunes.



El hondureño se dirigía a trabajar, pero no esperó que ese día pasaría a la historia como un héroe para una pequeña de apenas cinco años.



El padre de la niña hablaba por teléfono mientras la cargaba; testigos afirmaron que hablaba con su esposa y le decidía que cuidara a sus otros dos hijos y que él llevaría a la menor a la escuela.



"Lo único que escuché fue que él dijo 'ok, Dios te bendiga. Bye bye. Ahí viene el tren'. Ahí fue que el señor brincó a la línea del tren", contó el compatriota a la cadena Univisión.



El hombre se lanzó junto a la niña. Decenas de personas comenzaron a gritar y el tren frenó de golpe.

VEA TAMBIÉN: Fuerte terremoto causa al menos 19 muertes en Pakistán y la India



Ante un momento tan impactante, el hondureño no perdió la calma y bajó hasta las vías del tren; lo primero que miró fue al padre de la niña partido por mitad, mientras la pequeña levantaba un brazo.



"Cuando la niña me logró ver, volteó a ver a su papá y lo primero que dijo fue '¿qué pasó con mi papá?'. Yo le dije 'no mires a tu papi, vente conmigo'", relató el compatriota.



El hondureño le pidió a la niña que gateara hasta donde él estaba y cuando se acercó a sus brazos la cargó y se la pasó a su madre, quien lloraba desconsolada.



"Me abrazó y lloró. Me dijo 'mi hija volvió a renacer gracias a ti'", fueron las palabras de la mujer hacia el hondureño.



Este dramático momento fue captado en videos por personas que estaban en el lugar.



Jairo Torres visitó a la niña horas más tarde en el hospital. La cadena Telemundo dijo que la niña terminó con una pierna rota, pero estaba fuera de peligro.

LEA: Seis muertos en el accidente de un vehículo que transportaba migrantes