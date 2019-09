Victoria Ruffo cambia look y sorprende a sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La guapa actriz Victoria Ruffo sorprendió a sus seguidores con un cambio de apariencia, mismo que se realizó para interpretar su papel en la telenovela "Cita a Ciegas".



Luego de años de usar su cabellera negra, la actriz mexicana decidió cambiar su apariencia de cabello con un atrevido color con un toque cenizo.



Sin embargo, su cambio de look hace verla completamente diferente, más fresca y juvenil, aseguran sus seguidores a través de sus redes sociales.



Ruffo publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se muestra con su nuevo tono de cabello. De inmediato, los internautas, no dudaron en comentar la postal.

El cambio de look de Victoria Ruffo. Foto: Instagram.

Reacciones

"Eres la más hermosa", "¡OMG! Te ves demasiado hermosa... Toda una reina en todo en sentido de la palabra" o "¡Pero que chula de bonita te ves carajo!, fueron algunas de las reacciones en la publiación de Victoria Ruffo.

Además, actores reconocidos comentaron sobre el cambio de look de "Maura", entre ellos África Zavala: "Siempre hermosa mi Queen", agregó.



La publicación sobre el radical cambio, que se compartió hace un día con sus miles de seguidores, lleva al menos 93,677 me gusta y muchísimos comentarios positivos.



El nuevo tono de cabello sorprendió a los fanáticos, ya que, la actriz siempre ha utilizado un color negro, para no llamar mucho la atención siempre, ha sido prudente en cuanto a su cambio de look.