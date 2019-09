Cantante Naela se recupera tras sufrir 47 fracturas en su rostro

BOGOTÁ, COLOMBIA.-La cantante colombiana Naela sufrió un aparatoso accidente que la dejará marcada para el resto de su vida.



La joven sufrió 47 fracturas en su rostro en Madrid, España, en donde vive junto a su esposo, un empresario español con el que se casó hace cuatro años.



Naela contó, durante una entrevista con La Red, como ocurrió el accidente cuando andaba en su moto a comienzos del año.



"Iba a entrar al túnel, se me dio por mover el espejo, en ese momento vino una ráfaga de viento y me dio miedo entrar al túnel, me meto por una división entre el túnel y otra vía que queda al lado, no medí bien y me golpeé con un poste en toda la cara".

LEA: Muere abuelo de Paris Hilton y dona su fortuna a una fundación



Debido al accidente tuvo más de 40 fracturas en su rostro y otras lesiones en su cuerpo, lo que la llevó al quirófano de emergencia.



La Red reveló impactantes imágenes de su recuperación tras el accidente.



Afortunadamente, la colombiana Naela casi no se notan las secuelas del fuerte accidente, publica Publimetro.