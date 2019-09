Maynor, Coito y Gonzalo Carías: así votó Honduras en los The Best 2019

Leo Messi ganó el premio The Best FIFA 2019. Fabián Coito, Maynor Figueroa y Gonzalo Carías votaron por Honduras. (Foto: AFP / EL HERALDO)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Leo Messi se llevó el lunes el premio como mejor jugador de la temporada en los premios FIFA The Best 2019, celebrados en Milán, y para su conquista los votos hondureños tuvieron mucho que ver.

El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito, así como el capitán de la H, Maynor Figueroa, y el periodista deportivo Gonzalo Carías fueron los encargados de emitir su voto para la elección del mejor jugador del año.

¿Cómo votaron? Con cinco puntos para el jugador que consideraron como The Best, tres para el segundo lugar y un punto para el tercero, los representantes de Honduras eligieron a sus favoritos, tomando en cuenta lo logrado en la última temporada.

Los votos

Fabián Coito: para el entrenador de la H, Leo Messi era el claro favorito. El DT uruguayo le otorgó cinco puntos a Leo. El joven francés Kylian Mbappé recibió tres puntos y el último fue para Mohamed Salah. No consideró a Cristiano Ronaldo entre su top tres.

Maynor Figueroa: el capitán de la Selección de Honduras se decidió por Cristiano Ronaldo, a quien le otorgó cinco puntos. Coincidió con su entrenador para darle tres tantos al delantero del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, y el último punto se lo dio al jugador del Liverpool, Virjil van Dijk.

Gonzalo Carías: el periodista de Deportes Televicentro fue el elegido por la FIFA para votar por The Best 2019 en su categoría. El comunicador votó por Messi como el mejor del año; Cristiano recibió tres puntos y el senegalés Sadio Mané recibió el último punto.

Messi, The Best 2019

Tras haber finalizado la votación, el lunes se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios de la FIFA, donde el argentino, Leo Messi, se alzó con el máximo galardón.

Messi, máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool Virgil van Dijk y al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo.



Van Dijk, después de liderar al Liverpool a la conquista de la última Liga de Campeones, era el gran favorito para las casas de apuestas, sobre todo después de haber sido elegido el mes pasado por la UEFA como el mejor jugador de la temporada.



Pero para los votantes (capitanes y seleccionadores nacionales, periodistas y aficionados) pareció pesar más los 36 goles que marcó Messi la pasada temporada (que llevaron al argentino a ganar la Bota de Oro por sexta vez) y el título de Liga logrado con el Barcelona.



El The Best era seguramente el único premio individual que le faltaba por ganar a Messi, aunque en 2009 había conseguido el FIFA World Player, el antecesor al galardón actual y que dejó de entregarse en 2010 cuando la FIFA y France Football se unieron para entregar el FIFA-Balón de Oro (que Messi consiguió en cuatro ocasiones, más una primera en 2009).



Desde que la instancia suprema del fútbol y la revista francesa separaron sus caminos en 2015, Cristiano Ronaldo (ausente en la gala de Milán) ganó el premio The Best en 2016 y 2017 y el croata Luka Modric el año pasado.