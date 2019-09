Exárbitro Óscar Julián Ruiz denunciado por abuso sexual a menor en Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El exárbitro colombiano Óscar Julián Ruiz fue denunciado penalmente por presuntamente haber abusado sexualmente en dos ocasiones a un menor de edad, en 2005 y 2008, que aspiraba a convertirse en juez profesional de fútbol en Colombia.



Fabián Reyes dijo este lunes a la AFP que denunció ante la fiscalía a Ruiz por supuestamente violarlo cuando tenía 13 años en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta (centro).



Desde España, donde reside, Reyes aseguró que fue abusado en junio de 2005 en la residencia de Ruiz, a quien conoció en enero de ese año en el marco de capacitaciones arbitrales para dirigir encuentros infantiles.



El exjuez internacional, para entonces uno de los más importantes de Sudamérica, supuestamente le dijo que si quería "ser un gran árbitro" debía acceder a sus pretensiones.



"Sin poder hacer nada, con la fuerza y tamaño de este señor, me lleno de miedo. A lo cual él aprovecha y me accede penetrándome", señaló.



Reyes asevera que en 2008, en una fecha no precisada y cuando aún era menor de edad, Ruiz lo habría obligado a practicarle sexo oral y nuevamente abusado de él. Señaló que durante todo este tiempo calló por miedo.



"Yo era un niño solo, lleno de temores, un niño ingenuo que (...) no sabía mucho del sexo, solo que si alguien tenía sexo anal era gay y pensaba que la gente me iba a juzgar", afirmó.



Reyes, quien nunca llegó a pitar profesionalmente, hizo la denuncia por el delito de acceso carnal a menor de 14 años, que en Colombia es sancionado con hasta 13 años de cárcel.



La demanda la interpuso a través del exárbitro colombiano Harold Perilla, quien en marzo denunció a Ruiz por presunto acoso sexual.



En un comunicado, el abogado de Ruiz y ex fiscal general Mario Iguarán, calificó de "conveniente" la denuncia de Reyes.



Según Iguarán, en junio de 2005 su cliente estaba en Holanda como referí del Mundial Sub-20. En su página web, la FIFA indica que ofició como árbitro del evento entre el 10 y el 25 de junio.



Pero Reyes afirma que los hechos ocurrieron antes de que Ruiz partiera a Holanda.



Además de Perilla, el exjuez Mauricio Sánchez denunció por acoso sexual a Ruiz en 2012, aunque el caso fue archivado por falta de pruebas.



Desde finales del siglo pasado ha habido señalamientos, de parte de exjueces y directivos, de favorecimientos en el arbitraje colombiano a cambio de relaciones sexuales.