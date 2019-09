Leo Messi gana premio The Best FIFA 2019 al mejor jugador, por sexta vez

Leo Messi ganó su sexto premio The Best 2019.

MILÁN, ITALIA.- Leo Messi marcó historia este lunes al alzarse con el premio FIFA The Best 2019. Leo recibió el galardón en Milán en una ceremonia a la que no asistió Cristiano Ronaldo.

Messi, de 32 años, se convierte así en el jugador que más veces ha sido reconocido como el mejor del año, seis veces ha sido The Best.

El galardon lo recibió entre aplausos y ovación; frente a él estaba su familia, Antonela, su esposa, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro en el Teatro Scala de Milán.



Messi, máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool Virgil van Dijk, que aparecía como el favorito para los apostantes, y al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo.



"Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí", declaró Messi al recibir el trofeo por sexta vez en su carrera.



"Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero hoy también es una noche muy especial para mí. Hoy vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos", añadió.



Messi debería volver a disputarse con Van Dijk y Ronaldo el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del mundo que entregará la revista francesa France Football el próximo 2 de diciembre.