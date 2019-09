La bella periodista italiana Ilaria D'Amico flechó al portero Gianluigi Buffon en 2014, cuando este aún estaba casado con la checa Alena Seredova.



Este lunes, la italiana es tendencia ya que será la encargada de presentar los premios FIFA The Best 2019. (Fotos: Cortesía) (23/09/2019 - 09:02 AM)

1/15 1/15