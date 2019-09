EN VIVO: Hora y canal dónde ver la entrega del FIFA The Best 2019

Los premios FIFA The Best 2019 serán entregados este lunes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En punto de las 12:30 del mediodía de este lunes dará inicio la ceremonia de entrega de los premios FIFA The Best 2019.

La esperada gala se llevará a cabo en el Teatro de La Scala en Milán, donde las grandes estrellas del fútbol mundial se darán cita para conocer al nuevo jerarca del fútbol, según la FIFA.

Cristiano Ronaldo, de la Juventus de Italia; Leo Messi, del Barcelona de España; y Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, son los tres futbolistas nominados al The Best 2019.

La ceremonia será presentada por el exjugador holandés Ruud Gullit y la italiana Ilaria d’Amico, pareja de Gianluigi Buffon.

Más nominados

Por su parte, Lucy Bronze, de Francia, y las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe son las tres futbolistas que se disputan en The Best 2019.



Jill Ellis, exentrenadora de Estados Unidos; Phil Neville DT de Inglaterra, y Sarina Wiegman, de Holanda, disputan el galardón a la mejor estratega en el The Best de la FIFA.

Canales

ESPN

DirecTV Sports

beIN Sports

TyC Sports