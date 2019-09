Podredumbre en la gestión del Patronato Nacional de la Infancia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La podredumbre en el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) llegó al punto en que es imposible obtener el costo unitario de un billete de lotería debido a que no se lleva una contabilidad de costos, ante la parsimonia de los titulares del Consejo Directivo del Pani (Codipani).

Peor aun es saber que los billetes de lotería son impresos con tres meses de anticipación, generando un alto riesgo en el manejo de los mismos o que hay varios comités encargados de realizar cambios presupuestarios, manejo de fondos sin definir la responsabilidad o rol de cada integrante.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO accedió al Informe Diagnóstico Patronato Nacional de la Infancia, realizado por el gobierno de la República, luego del acuerdo número 209-2018 donde se definió que el Pani tendría un encargado presidencial para desarrollar el Plan de Abordaje a las Reformas Institucionales.

El acuerdo presidencial surgió luego de las denuncias realizadas por EL HERALDO, empero las recomendaciones del informe quedaron solo en papel, pues no pasaron a la ejecución.

Administración

El Pani tiene como fin garantizar la sostenibilidad de los recursos financieros obtenidos con los cuales impulsa los programas y proyectos sociales, pero internamente posee falencias en cada una de sus áreas.

El informe especificó que en el área administrativa de la institución se adquirió un sistema contable RP de “administración integrada que la fecha no se ha logrado implementar a totalidad”. En consecuencia, al solicitar costos internos del Pani, “no se logra poner de acuerdo el área financiera con el área informática, pese a que en el organigrama de la Gerencia Financiera cuenta con un total de 29 personas a su cargo”.

LEA: En cuatro aspectos se basará plan migratorio entre Honduras y EEUU

El documento detalló que pese a ser información de confianza los códigos de acceso al programa los maneja un consultor por contrato.

“En la actualidad es evidente que no se lleva una contabilidad de costos; al punto que al solicitar el costo unitario de un billete de lotería fue imposible obtenerlo”, detalló el informe.

Además en el área administrativa financiera cada departamento tiene sus reportes independientes, “los reportes contables no están bien definidos, no existe una relación costo con la producción y venta de lotería, no se puede ver con claridad otros ingresos, la cantidad de personal es grande según el rendimiento”, y, por último, no se logra visualizar con claridad los ingresos netos por venta e ingresos por intereses obtenidos.

Hallazgos

El Informe Diagnóstico del Pani precisa que actualmente tienen seis créditos y garantías a favor de la institución, “las cuales están en custodia de asesoría legal en lugar que la Gerencia Financiera los custodie”.

VEA ADEMÁS: ¿Honduras, tercer país seguro? No puede con los suyos, peor con otros migrantes

Por otra parte, el informe denuncia que existe un control de venta riesgosa en vista que se planifican contratos con empresas, pero se comienza a vender sin haberlos firmado.

Mediante acuerdo número 209-2018

se nombró como encargada presidencial

Ad honorem del Pani a la licenciada Olga

Alvarado con el fin de coordinar las

reformas institucionales encaminadas a

mejoras y optimizar el quehacer del ente

pero renunció en marzo de este año. Acuerdo

Respecto al área informática, “presenta deficiencia, ya que a la fecha no se tiene claro el uso del sistema RP, por lo que sigue la contratación del consultor proveedor del sistema (...) No presentan resultados obtenidos de capacitación realizada en el uso del sistema”.

Producción

La Unidad Investigativa de EL HERALDO denunció en su momento el desfase que tiene la máquina de producción de boletos de lotería. En el informe del gobierno se confirmó que “las máquinas actuales ya presentan ciertos fallos, el fabricante ya descontinuó la fabricación de ciertas piezas”.

Especificó que el valor de una máquina anda en 26 millones de lempiras, año 2012 offset convencional “en 2017 se hizo un anteproyecto para compra de máquina y Codipani inició proceso de compra de offset digital con precios desde 14 a 26 millones”. El proceso no continuó pese a la necesidad.

DE INTERÉS: Acuerdo con EEUU obligará a extranjeros a pedir asilo en Honduras

El informe urgió revisar la producción de imprenta de la lotería “ya que se realiza con tres meses de anticipación generando riesgo alto en el manejo del mismo”.

Es decir que los empleados del Departamento de Producción resguardan la boletería de doce sorteos adelantados que, en consecuencia, genera un riesgo innecesario para el Pani siendo que dichos títulos valores se encuentran en su poder.

Es prioridad tomar medidas de seguridad y mecanismos de prevención para resguardar de una manera eficiente la lotería ya impresa, así como la materia prima para la elaboración de la misma.

Atribuciones

Pese a ser una institución de apoyo a los programas sociales de la niñez hondureña, el Pani es administrado a gusto de diversos comités de los cuales no hay deducción de responsabilidades en el manejo de fondos.

El documento denunció que “se nombran varios comités para la toma de decisiones, de transferencias internas, cambios presupuestarios (Codipani, Revisión de Proyectos, Compras), no se define las responsabilidades y roles de cada integrante de cada comité conforme al área de atención a cada caso específico”.

Se recordó que en el 2004 Codipani aprobó un Reglamento de Compras y Suministros, empero “en la actualidad todo lo concerniente a este tema se debe realizar de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado y las normativas ONCAE, por lo que se recomienda que Codipani deje sin valor y efecto dicho reglamento y en lo sucesivo el Pani se rija conforme a lo establecido por las leyes y reglamentos del Estado”.

LEA: UNAH realiza la Prueba de Aptitud Académica a 9,673 aspirante

Además detalló que no se tuvo a la vista liquidaciones de los proyectos ejecutados aprobados por Codipani, sin embargo, actualmente se realiza auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas, tanto de los proyectos como de toda el área administrativa financiera.

En el aspecto legal se recomendó que “para mejorar el quehacer institucional es preciso que la Secretaría General absorba a la Asesoría Legal y no queden como unidades independientes”. También especificó que por ser documentos de suma delicadeza e importancia, las Garantías “deben estar custodiadas por Gerencia Financiera y no por Asesoría Legal”.

Detalló que actualmente en el Pani hay 180 empleados y el área ejecutiva se lleva el pedazo más grande del presupuesto pues sus 32 ejecutivos absorben 1.2 millones mensuales de lempiras en salarios.